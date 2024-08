Gerardina Trovato torna a parlare della sua partecipazione a Music Farm nel 2005: quell’esperienza tutto fu fuorché positiva…

Gerardina Trovato, dopo essere riapparsa su TikTok, sta vivendo un momento di rinnovata popolarità, nel quale oltre a sensibilizzare l’opinione pubblica ha anche deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, tra i quali rientra la sua partecipazione a Music Farm, il reality show a tema musicale condotto prima da Amadeus e poi da Simona Ventura dal 2004 al 2006. A quanto pare, infatti, quella sua apparizione televisiva tutto fu fuorché voluta da parte della cantante di ‘Gechi e vampiri’, tanto che in una recente intervista si è scagliata a testa basta contro il manager dell’epoca. Ma cosa avrà mai rivelato a riguardo l’artista? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Gerardina Trovato dura su Music Farm: “il mio manager voleva spremermi come un limone”

Andiamo con ordine e facciamo un passo indietro. Forse non tutti si ricorderanno di Music Farm, reality show al quale partecipavano diversi cantanti. Alla seconda edizione, andata in onda nel 2005 e presentata da Simona Ventura, tra gli altri c’era anche Gerardina Trovato.

Quella partecipazione, tuttavia, tutto fu fuorché indolore.

In una recente intervista a Chi, infatti, Gerardina Trovato ha dichiarato senza mezzi termini: “Mi sono poi affidata a un nuovo manager. Un’altra tragedia. Prima suonavo con un’orchestra di 47 elementi, avevo un’organizzazione perfetta, ora mi ritrovo con un agente incapace, che pensa soltanto a svendermi e a rubarmi i soldi. Mi obbliga nel 2005 a partecipare a Music Farm. Io non stavo bene. Ma loro, forti del contratto che avevano in mano, volevano spremermi come un limone. Accetto, ma la mia voce non funziona, sono sovrappeso, insomma di Gerardina non c’è più nulla”.

Photo Credits: Shutterstock