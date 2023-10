Anita ha sorpreso Beatrice in bagno con Giuseppe? Il suo racconto sembra suggerirlo. Ecco cosa è successo al Grande Fratello.

Nelle ultime ore, quello che sta avvenendo nella casa del Grande Fratello sta catturando l’attenzione del pubblico non solo per le dinamiche nella casa, ma anche per una controversia scatenata da due concorrenti: Anita e Letizia. Le loro insinuazioni riguardo a Beatrice Luzzi hanno suscitato una serie di tremende reazioni in rete, tanto da aver portato in molti a chiedersi se ci saranno provvedimenti nei loro confronti. Ma cosa avranno mai affermato nei confronti dell’attrice? E cosa c’entra mai la sua crescente intimità con Giuseppe Garibaldi?

GF: Anita e Letizia se la prendono con Beatrice Luzzi

Tutto è iniziato quando Anita e Letizia, durante una conversazione nella casa del Grande Fratello, hanno fatto un commento ambiguo riguardo a Beatrice. Le due concorrenti hanno fatto una serie di riferimenti riguardo a Beatrice, parlando di uno “sciacquarsi la bocca” dopo essere stata con Giuseppe Garibaldi. Il gesto è stato interpretato da Anita e Letizia come un possibile segnale di un rapporto orale tra i due concorrenti.

Anita ha cominciato a fare insinuazioni decisamente hot, dicendo “Sappiamo tutti cosa sta succedendo laggiù“, come a suggerire un’intimità tra i due. “Lei si alza dal letto e pensi che dovrà fare pipì, e invece…”, ha raccontato, aprendo il rubinetto e mimando il gesto. E poi ha aggiunto: “Vabbè dai, l’alito pesante di notte ci sta, eh. Non c’è niente di male, lo facciamo per ridere”.

La reazione dei social a quanto detto da Anita

Le insinuazioni non sono passate inosservate, poiché Samira, ha sentito il racconto delle due e ha reagito con una risata. Questo ha scatenato una reazione a catena, con molti spettatori del programma che si sono espressi sui social, esprimendo il loro dissenso riguardo alle insinuazioni fatte da Anita e Letizia e parlando di cattiveria gratuita nei confronti di Beatrice.

In molti, però, non hanno colto alcun riferimento in quanto mimato e raccontato da Anita, tanto da dire: “Io, sinceramente,non ho capito niente di quello che ha detto“. Le spiegazioni non si sono fatte attendere.

Tra un “Anita sta insinuando sconcezze tra Beatrice e Giuseppe. Veramente perfida” e un “Parlano di Beatrice che effettivamente si è baciata con Giuseppe e va a sciacquare la bocca!!!”, c’è chi spiega “Credo che qualcuno stesse facendo sesso orale in bagno… a letto poi è andata in bagno a sciacquare la bocca”.

Alcuni hanno sottolineato che tali insinuazioni sono inappropriate e non dovrebbero avere spazio in un programma televisivo così ampiamente seguito. Un utente su X ha scritto che “Beatrice mi sa che ha sentito, mi sa che è nera e ne ha tutte le ragioni […] GF è ora di prendere provvedimenti su alcuni Gieffini […] non nascondete tutto come al solito“.

Gf, Giuseppe e Beatrice vera coppia? A lui scappa una frase ‘brutta’ in magazzino

Dopo il bacio di sabato tra Giuseppe e Beatrice, tra i due si è vista una passione crescente che, sì, potrebbe essere riscontrabile anche in ciò che ha detto Anita.

In molti, però, anche all’interno della casa, hanno dei dubbi sulla questione. Ciro ha fatto notare che lei è molto più coinvolta di lui. Massimiliano ha invece suggerito che l’attrice prenderà una “bella batosta“.

Anita, parlando con Samira, ha invece rivelato che Giuseppe ha detto qualcosa in magazzino che mette seriamente in dubbio l’intera storia con Beatrice: “Ha detto ‘se lunedì entra una ragazza faccio il panico’. Ha detto che se arrivano altre ragazze succede un macello. Io penso che lei stia iniziando a stressarlo, magari gli mette ansie e lui si sta stufando. Questa storia alla fine c’è solo da tre giorni, a lui sta pesando la situazione. Lei è molto presa secondo me, ma non penso che la cosa vada avanti“.

