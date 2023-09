Incidente volgare nella prima puntata del Grande Fratello: quel brutto gesto in diretta non è passato inosservato. Cosa succederà adesso?

Il nuovo Grande Fratello è cominciato con il botto, all’insegna della nuova politica di Casa Mediaset che mira a un reality show meno volgare e trash. Ma le sorprese della diretta sono sempre dietro l’angolo e anche nella prima puntata del programma condotto da Alfonso Signorini si è visto qualcosa che quest’anno proprio non ci aspettavamo: un gestaccio inaspettato che ha dato vita a un momento che è stato subito catturato da tutti i telespettatori. Ma cosa succederà adesso? Pier Silvio Berlusconi prenderà provvedimenti? Il programma di Signorini è già a rischio?

LEGGI ANCHE:– GF, la concorrente stravolge il suo profilo su Instagram prima del suo ingresso in casa: casualità?

Il gesto volgare della prima puntata del Grande Fratello

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Tutto è cominciato con l’ingresso in casa di Giselda Torresan, la concorrente NIP già annunciata da qualche giorno. Operaia in un’azienda di materiali plastici e amante della montagna, in occasione del suo ingresso della casa, Alfonso Signorini ha organizzato un collegamento con i suoi colleghi operai…

Proprio uno di loro, però, ha mandato a monte le speranze di un Grande Fratello meno volgare, facendo (dallo sfondo) un gesto inequivocabile con la bocca che potrebbe già causare qualche problema al programma.

Il gesto, involontariamente, è finito anche sulla pagina ufficiale dello show, tanto che Amedeo Venza ha ironicamente scritto che “il Grande Fratello cerca un nuovo manager che curi la pagina perché questo quest’anno è stato appena licenziato“.

Quella clausola del regolamento violata dal calzolaio? Cosa non doveva fare prima di entrare nella casa ma non l’ha rispettata

Ma il gesto volgare in diretta non sembra essere il solo scivolone della prima puntata del Grande Fratello. Sembra infatti che anche Lorenzo Remotti, il calzolaio entrato nello show come NIP, sembra aver subito violato il regolamento.

Il 37-enne ha rivelato il fatto che, per contratto, gli era vietato rivelare la sua partecipazione al programma prima di entrare ufficialmente nella casa. Per questo motivo, avrebbe finto di essere stato assunto all’estero, partendo in vacanza con la moglie per una settimana e poi rimanendo a casa, lavorando nel suo negozio chiuso.

In diretta, si è scusato con gli amici e i parenti per aver mentito loro… insomma: il regolamento non lo ha violato, almeno stando alle sue parole. Peccato che secondo quanto riportato da Amedeo Venza (e anche da Deianira Marzano), Giuseppe Garibaldi in un gruppo di amici aveva avvisato che sarebbe stato concorrente del Grande Fratello. Sui social sta anche girando uno screenshot di quel messaggio su WhatsApp… Sarà la verità?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset