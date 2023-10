Ennesimo colpo basso ai danni di Beatrice? Anita e Letizia la deridono alle spalle e sui social molti utenti sono indignati

Nelle ultime ore, il Grande Fratello ha catturato l’attenzione del pubblico non solo per le dinamiche nella casa, ma anche per una controversia scatenata da due concorrenti: Anita e Letizia. Le loro insinuazioni riguardo a Beatrice Luzzi hanno suscitato reazioni in rete, portando molti a chiedersi se ci saranno provvedimenti nei loro confronti.

Leggi anche: Gf, gesto a luci rosse durante la diretta sfugge alla censura: ecco cosa è andato in onda

Tutto è iniziato quando Anita e Letizia, durante una conversazione nella casa del Grande Fratello, hanno fatto un commento ambiguo riguardo a Beatrice. Le due concorrenti hanno riferito di aver visto Beatrice “sciacquarsi la bocca” dopo essere stata con Giuseppe Garibaldi. Il gesto è stato interpretato da Anita e Letizia come un possibile segnale di un rapporto sessuale orale tra i due concorrenti.

Le insinuazioni non sono passate inosservate, poiché Samira, un’altra coinquilina, ha sentito il racconto delle due e ha reagito con una risata. Questo ha scatenato una reazione a catena, con molti spettatori del programma che si sono espressi sui social, esprimendo il loro dissenso riguardo alle insinuazioni fatte da Anita e Letizia e parlando di cattiveria gratuita nei confronti di Beatrice.

Alcuni hanno sottolineato che tali insinuazioni sono inappropriate e non dovrebbero avere spazio in un programma televisivo così ampiamente seguito. Un utente su X ha scritto che “Beatrice mi sa che ha sentito, mi sa che è nera e ne ha tutte le ragioni […] GF è ora di prendere provvedimenti su alcuni Gieffini […] non nascondete tutto come al solito”.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy