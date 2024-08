Gianluca Vacchi sul suo yacht fa sempre quello che vuole, ma stavolta il suo gesto estremo fa discutere i follower. Ecco cosa ha combinato.

Gianluca Vacchi non è nuovo a gesti estremi e pericolosi, ma quello che ha fatto nel suo ultimo video pubblicato sui social mentre era al largo sul suo yacht ha davvero dell’incredibile. Il celebre influencer ed imprenditore, infatti, si è fatto ritrarre mentre se ne stava sospeso appena fuori dalla sua barca, coi piedi in mare, in quella che a molti è parsi un’esagerazione fine a se stessa, un pericolo estremamente inutile che ha voluto però correre lo stesso. Ma per quale motivo allora lo ha fatto? E, soprattutto, cosa ha combinato? Non ci resta che andare a scoprire insieme quello che ha combinato e le polemiche che ha scatenato sui social in questi giorni.

Gianluca Vacchi sullo yacht: il gesto estremo e le critiche dei fan

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Gianluca Vacchi ha pubblicato un video su Instagram nel quale lo si vede al largo e in barca. Peccato che non stia a bordo ma appeso a una struttura sopraelevata in movimento sull’acqua, probabilmente il boma di una barca a vela.

Nel video, sta aggrappato alla struttura con le braccia, con la barca in corsa, facendo il pendolo e poi cambiando posizione, rimanendo appeso con un braccio solo.

Inutile dire che il video ha scatenato una serie di polemiche. Tra un “Non mi piace, un comandante non deve mettere a repentaglio la sicurezza propria e quindi dell’ equipaggio” e un “Deve dimostrare di essere giovane ma gli anni avanzano per tutti“, c’è chi scrive: “Ma perché ti devi far male? Adesso hai una figlia!!!”. E ancora: “Bello esempio per gli adolescenti che ti guardano complimenti“.

