Giulia De Lellis in viaggio sul Mar Morto fa arrabbiare il popolo del web: ecco cosa ha combinato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Giulia De Lellis ha postato alcune fotografie su Instagram nelle quali si mostra durante un viaggio in Mar Morto, in Israele, dove si è recata insieme al fidanzato Carlo Gussalli Beretta. Peccato che i post dell’influencer non siano piaciuti a gran parte del popolo del web, che ha cominciato ad attaccarla e ad insultarla per via della sua vacanza. Ma cosa avrà mai combinato stavolta l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne?

Giulia De Lellis in Israele: attacchi ed insulti dal popolo del web

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Da qualche giorno, Giulia De Lellis si trova in Israele insieme al fidanzato Carlo Gussalli Beretta. Come di consueto, l’influencer ha postato sui social le immagini della sua vacanza sul Mar Morto.

Stavolta, però, ha scatenato le ire di tantissime persone, che hanno cominciato ad attaccarla proprio per quel viaggio. E il motivo è abbastanza insolito per il personaggio.

Basta infatti fare un giro sui profili di Giulia per leggere insulti e attacchi lasciati da persone che l’accusano di supportare il governo di Israele

“Vergognati. Supporti l’apartheid ma dubito che tu sappia cosa voglia dire la parola apartheid“, ha scritto una persona. E un’altra ancora “Palestina libera. Sei una poveretta“.

Ma gli insulti non finiscono qui: “Che vergogna… come farai a tornare dalle tue nipoti sapendo di supportare Israele che uccide ogni giorno bambine e bambini innocenti, ma davvero? E la notte riesci anche a dormire con sta coscienza sporca che ti ritrovi … Quanto sei caduta in basso…”

Oppure ancora: “Vergognati veramente, andare a farti la bella vacanza in un paese in cui stanno massacrando migliaia di gente innocente, e fai pure i post in collaborazione con l’Unicef, vergognati solo“.

Il viaggio di Giulia esaminato online: cosa è stato fatto notare

Insomma, le critiche non mancano. Anche perché il creator @karem_from_haifa ha fatto notare online alcuni dettagli sulla questione che sono piuttosto delicati.

Innanzitutto, il fidanzato della De Lellis, Carlo Gussalli Beretta, è un erede dalla famosa dinastia di armatori. Il viaggio in Israele, infatti, sarebbe di “lavoro“. I due hanno infatti partecipato a incontri con le forze speciali israeliane e addirittura con il presidente Herzog.

Peccato che si tratti di forze speciali che operano con metodi brutali, utilizzando violenza inaudita verso la popolazione palestinese. Dall’altro canto, il presidente Herzog è considerato sempre di più a capo di un regime autoritario che opera una sorta di apartheid nei confronti dei palestinesi musulmani o cristiani. Insomma, gli attacchi alla De Lellis arrivano per questi motivi…

Giulia a Gerusalemme: «Vado in giro così perché ho l’ansia…». Cosa ha dichiarato prima che scoppiasse la polemica

Nel frattempo, prima che scoppiasse la polemica, Giulia aveva pubblicato una Stories controversa per le strade di Gerusalemme, nella quale si era mostrata in giro con una sorta di turbante in testa.

I motivi però sono tutt’altro che legati a questioni culturali: “Io sto andando in giro così perché ho l’ansia che la bruciatura in fronte mi lasci la cicatrice o la macchia e purtroppo, il cappello mi fa male“.

Photo Credits: Kikapress