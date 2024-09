Giulia De Lellis lancia una frecciatina a Chiara Ferragni? Il dibattito sull’uso dei social

Giulia De Lellis ha recentemente fatto alcune dichiarazioni che sono sembrate indirizzate a Chiara Ferragni. Durante un’intervista, avvenuta in occasione dell’evento “Il Tempo delle Donne” a Venezia, l’influencer ha risposto alle domande sulle “regole” che anche gli influencer devono seguire. Il discorso è sembrato essere una critica indiretta a Chiara Ferragni e a tutta la vicenda del Pandoro-Gate.

Giulia De Lellis, dalla tv ai social

Giulia ha iniziato a farsi conoscere al grande pubblico partecipando al programma “Uomini e Donne” nel 2016, dove è diventata una delle corteggiatrici più amate. Successivamente, ha ampliato la sua notorietà partecipando al “Grande Fratello VIP,” dove ha consolidato la sua presenza nel mondo dello spettacolo di pari passo alla sua presenza sui social, in particolare su Instagram, dove condivide con grande successo contenuti legati alla moda, al lifestyle e alla bellezza.

Le parole di Giulia De Lellis

“Ci sono persone che continueranno a fregarsene delle regole, però di base ci sono sempre state.

Bisognava fare o non fare? Bisogna seguire le regole […] Sta al buon senso della persona che fa questo lavoro, o come qualsiasi altro mestiere. Come dice mio padre, la legge non ammette l’ignoranza. Le regole ci sono sempre state e c’è chi le segue e chi no“, ha dichiarato De Lellis.

Giulia de Lellis svela perchè lei e Chiara Ferragni non si seguono più sui social

Da tempo si vocifera che tra le due non corra buon sangue. Il motivo di questo distacco è stato svelato dalla stessa Giulia De Lellis durante un’intervista a Fanpage.

De Lellis ha spiegato che Chiara Ferragni ha smesso di seguirla dopo che lei aveva condiviso una battuta ironica di Selvaggia Lucarelli nelle sue storie di Instagram. Il post riguardava un errore in un articolo che chiamava Fedez, marito di Ferragni, con il nome sbagliato, “Fabio Maria Damato”. Giulia trovò la battuta divertente e decise di condividerla.

Dopo aver notato la reazione di Ferragni, De Lellis le ha inviato un messaggio per assicurarsi che non ci fossero malintesi, dicendo: “Spero che tu non te la sia presa”. Nonostante il tentativo di chiarimento, Ferragni ha smesso di seguirla, e in risposta, anche De Lellis ha ricambiato il gesto, togliendole il “segui” su Instagram.

Foto: Kikapress