Beatrice Luzzi al centro della polemica dopo le condoglianze in diretta al Grande Fratello. La reazione ironica di Taffo e le critiche sui social fanno discutere

Nel corso della puntata del Grande Fratello, l’opinionista Beatrice Luzzi ha scioccato i telespettatori con delle “condoglianze preventive” rivolte alla sua ex suocera, Laura, ancora in vita. “Approfitto di questo momento per salutare la mia ex suocera che ci sta salutando, in queste ore se ne andrà. Non potendo essere lì con lei per darle l’ultimo saluto, lo faccio da qui” ha dichiarato in diretta Beatrice Luzzi.

Il gesto ha suscitato reazioni contrastanti, ma a fare più scalpore è stata la risposta dell’agenzia funebre Taffo. L’azienda ha ironizzato su X (Twitter), scrivendo “Neanche noi arriviamo a tanto“, e raccogliendo più interazioni rispetto a Beatrice Luzzi, che ha difeso il proprio gesto come un affetto sincero.

Le critiche di Selvaggia Lucarelli, che ha parlato di “tv distopica”, hanno contribuito a polarizzare l’opinione pubblica, dividendo tra chi vedeva autenticità nel gesto dell’attrice e chi lo percepiva come inappropriato.

Beatrice Luzzi ha comunque risposto alle critiche, scrivendo “vergognatevi” in risposta al tweet di Taffo, e dichiarando che l’importante per lei è il gradimento della sua ex suocera, minimizzando le accuse di spettacolarizzazione. “L’unica cosa di cui sono certa è che Laura ne è stata felice”, ha concluso.

Anche su Instagram, i commenti non sono stati affatto clementi. Molti utenti hanno criticato pesantemente il gesto delle “condoglianze preventive”, definendolo fuori luogo e inappropriato per un contesto televisivo come il Grande Fratello. Uno dei post di Beatrice Luzzi in cui condivide la sua esperienza di commentatrice al Grande Fratello è stato riempito di commenti e critiche per il suo gesto.

Diversi utenti hanno scritto: “Certo che salutare la tua ex suocera che sta morendo in quella maniera è stato veramente di pessimo gusto”, “Salutare la ex suocera in fin di vita ( non credo guardasse la TV in punto di morte) è stato abominevole” e “sei stata veramente di cattivo gusto”.

Alcuni commenti si sono concentrati sulla spettacolarizzazione di un momento così delicato, mentre altri hanno ironizzato sulla sua necessità di attenzioni mediatiche. Nonostante la valanga di critiche, i commenti non sono stati rimossi, forse per dimostrare una certa apertura al confronto.

Foto: per gentile concessione dell’Ufficio Stampa Mediaset