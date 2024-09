Clarissa Burt, non riconosce Loredana Lecciso dopo 14 anni dal reality. Scopri l’imbarazzante incontro tra le due durante il Grande Fratello.

Clarissa Burt, celebre volto televisivo americano, sta partecipando all’attuale edizione del Grande Fratello. Durante la puntata in diretta del giovedì sera, ha incontrato Loredana Lecciso, sua ex compagna di avventura nel reality “L’Isola dei Famosi” del 2010, che ha accompagnato sua sorella Amanda nella casa, dove parteciperà come concorrente a tutti gli effetti. Alfonso Signorini avrebbe scelto proprio Amanda Lecciso, sorella minore di Loredana, per partecipare al reality al posto di Lino Giuliano, squalificato per commenti omofobi.

Tuttavia, Clarissa Burt non ha riconosciuto immediatamente Loredana. L’episodio ha suscitato un certo stupore, considerando il passato condiviso dalle due nel celebre reality show. Questo ha sorpreso soprattutto Loredana, che appena ha visto Clarissa l’ha abbracciata calorosamente senza però avere riscontro.

Clarissa ha giustificato l’episodio spiegando che ormai vive stabilmente in America dal 2005 e non segue più da vicino le vicende dello spettacolo italiano. Loredana, visibilmente stupita, ha cercato di aiutarla ricordandole la loro avventura all’Isola.

Loredana Lecciso ha spiegato le ragioni per cui ha sempre rifiutato di partecipare al Grande Fratello, nonostante le numerose proposte. La sua decisione è legata al suo rapporto con l’immagine pubblica e la difficoltà di accettare l’esposizione continua che richiede un reality show. Intanto, sua sorella Amanda Lecciso ha scelto di partecipare all’edizione 2024, cercando di farsi conoscere indipendentemente dall’immagine della sorella più famosa.

In una recente intervista al Corriere del Mezzogiorno, Loredana ha spiegato che, sebbene ammiri Alfonso Signorini e il suo modo elegante di gestire le dinamiche del programma, il suo rifiuto è legato alla sua difficoltà di accettare l’esposizione costante che un reality come il Grande Fratello comporta.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy