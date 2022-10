GF Vip, Edoardo e il momento imbarazzante con Alberto: gli ha confessato la sua voglia dopo aver visto che…

Al GF Vip va in onda un momento 'imbarazzante' tra Alberto ed Edoardo (ma per il pubblico): ecco il commento hot sulla concorrente

Edoardo Donnamaria sta facendo molto discutere nella casa del GF Vip per i suoi atteggiamenti, per il suo modo di fare e per quel dettaglio che ha confessato ad Alberto De Pisis. Qualcosa di molto piccante su una coinquilina. Ma cosa avrà mai combinato il membro del cast di Forum nella casa del reality show di casa Mediaset?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Gli atteggiamenti di Edoardo Donnamaria nei confronti degli altri concorrenti non stanno piacendo certo ai telespettatori del reality show, specie dopo un commento hot fatto ad Alberto De Pisis e avente ad oggetto una coinquilina.

In pratica, dopo aver visto Sofia Giale De Donà indossare una gonna, Edoardo è parso particolarmente stuzzicato… tanto da essersi rivolto a De Pisis dicendogli: “Devo andare a farmi una s..a… ma l’hai vista?”. E poi ha aggiunto: “vieni a darmi una mano?”

Alberto gli ha risposto: “Dove? Sì. Io arrivo dopo che hai finito“. Ed Edoardo ha replicato: “Ah, alla fine a pulire tutto”.

Accuse a Donnamaria dopo quelle frasi rivolte a De Pisis: i telespettatori del GF Vip chiedono un intervento della produzione

Insomma, non certo un bel momento. Molti stanno imputando a Edoardo Donnamaria di avere pessimi atteggiamenti nei confronti di Alberto (tante le accuse di queerbaiting) ma anche degli altri coinquilini, soprattutto donne, a partire dal commento su Giaele e a tutti gli strusciamenti con le coinquiline.

Non certo momenti di alto profilo, al GF Vip… la produzione interverrà per rimettere a posto Edoardo? In molti stanno chiedendo che accada al più presto!

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy