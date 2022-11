GF Vip, Antonino dà un voto a Oriana: indignazione per quella frase sulla concorrente e sulla sua ex

Al GF Vip scoppia la polemica su Antonino Spinalbese dopo che, insieme a Charlie, ha dato i voti ad Oriana Marzoli e alla sua ex

Al GF Vip scoppia una vera e propria polemica per alcune frasi che si sono detti Antonino e Charlie Gnocchi su Oriana, con un atteggiamento che non è piaciuto affatto al pubblico, indignatosi per quelle parole decisamente sessiste. Ma cosa si saranno mai detti?

Polemica sulle parole di Antonino su Oriana: le frasi incriminate

Andiamo con ordine. Al GF Vip, Charlie Gnocchi stava massaggiando Antonino e gli ha detto all’orecchio una frase che è sembrata essere “quanto ce l’ha bagnata?”. “Tanto“, ha risposto Spinalbese sorridendo.

Dalla regia è arrivato a quel punto un richiamo, un “Charlieee” gridato ad alta voce. Ciononostante i due sono andati avanti tra le risate. Charlie ha infatti ribattuto: “Tanto? Ma come fai? Voto?”

“Nove“, ha esclamato Spinalbese. “È basso… Pensavo di più“, ha osservato allora Charlie.

E Antonino allora ha fatto probabilmente riferimento alla sua ex, Belen, dicendo: “Eh, è 9… il 10 l’ho provato ed è tostissimo!”

Il nome di Oriana non è mai venuto fuori… però è chiaro che il paragone fosse proprio con lei…

Inutile dire che quelle parole hanno causato un moto di indignazione nel pubblico. L’aver dato i voti a Oriana e alla sue ex potrebbe causare provvedimenti nei confronti di Antonino. In tanti chiedono addirittura la squalifica immediata per lui e per Charlie. Cosa succederà in puntata?

Luca Onestini duro contro Charlie: volano paroloni contro di lui dopo la gravità delle cose dette su Oriana. È successo stanotte

“Non abbiamo detto cosacce…”, ha detto poi Charlie in un secondo momento, parlando con Antonino, George e Luca Onestini di quanto avvenuto in casa e delle parole pronunciate su Oriana…

“Ma il Grande Fratello ti ha addirittura urlato: ‘Charlieeee!’“, gli ha detto Spinalbese.

“Io vi dò l’idea di essere un pervertito?”, ha chiesto dunque Charlie indignato.

A quel punto, a sfogarsi, è stato Luca Onestini, dicendogli: “Tu sei un pervertito! Se uno lo vede… Se io dovessi disegnare un pervertito lo disegnerei come te!”

