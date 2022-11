Giulia Salemi demolisce Antonino durante la diretta. Cosa è successo

In studio, Giulia Salemi prende le difese di Oriana, dopo il comportamento di Antonino

Durante l’ultima puntata su Canale 5 del GF Vip si è accesa la tensione in studio tra Giulia Salemi e Sonia Bruganelli. Tutta colpa di Antonino Spinalbese e del suo atteggiamento nei confronti di Oriana.

Giulia, infatti, si è sentita di difendere la ragazza dopo la vicenda con Antonino Spinalbese che è tornato sui suoi passi, allontanandosi da lei.

“L’unica che ha avuto le p***e di rompere la beatificazione di Antonino, che ne esce sempre pulito da settembre. Anche stasera ha dimostrato di essere un’ottima opinionista” ha twittato un utente.

“Lei è scesa in campo per spendere una parola pro Oriana da un palese accanimento in favore del sempre impeccabile ed inattaccabile Antonino. Spoiler: non è necessario leggere un tablet per esporre la misoginia ricorrente di certe dinamiche” ha scritto qualcun altro.

“Giulia che parla la lingua della verità e demolisce questa stucchevole difesa del povero Antonino, così shockato dalla “superficialità” altrui da dimenticarsi della propria” ha scritto un altro spettatore.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset