Immediatamente dopo la puntata finale del Grande Fratello, che ha visto trionfare un’incredula Perla Vatiero contro Beatrice Luzzi, ecco spuntare un video “sgradevole” sul web. Infatti, un evento drammatico ha scosso gli spettatori e i fan del programma condotto da Alfonso Signorini.

Cos’è successo dopo la finale tra Varrese e Josh Rossetti?

Si tratta di uno scontro avvenuto tra Josh Rossetti, noto per essere il fratello di Greta, e l’auto che trasportava Massimiliano Varrese fuori da Cinecittà. Josh si è ritrovato al centro di una controversia travolgente, quindi, proprio con “Max” del Grande Fratello.

L’evento è avvenuto proprio fuori dagli studi del reality. Questo, con Rossetti che ha attaccato fisicamente l’auto dell’attore, visibilmente furioso. Stando a quanto svelato da fonti online, la scintilla dell’incidente pare essere scattata con un commento di Varrese nei confronti di Monia La Ferrera.

La quale, ora, è la compagna del giovane Rossetti. L’ex concorrente Stefano Miele ha cercato di fare chiarezza sull’accaduto nel corso di una diretta su Instagram, spiegando che Varrese avrebbe applaudito sarcasticamente La Ferrera. Questo sarebbe bastato a far scattare l’ira di Josh Rossetti.

Josh Rossetti ha perso il controllo: fan del programma visibilmente preoccupati

La situazione è degenerata molto velocemente. Il tutto con Rossetti che ha perso il controllo, colpendo una porta e il muro lì accanto con una sferza di calci e pugni. Le immagini dell’incidente sono state riportate, non a caso, su diverse piattaforme social.

Specialmente sulla piattaforma X, suscitando reazioni di fastidio e preoccupazione da parte dei fan dello show e dei media.

Aggiornamento: Le minacce di Josh Rossetti a Gabriele Parpiglia

Josh Rossetti ha avuto un’ennesima uscita fatta davanti ai microfoni di Turchesando, da Turchese Baracchi e Gabriele Parpiglia. Infatti, in diretta su Radio Cusano, Gabriele Parpiglia ha voluto approfondire la questione Rossetti-Varrese fuori dagli studi. Questo, chiaramente, una volta terminata la diretta della finale del Grande Fratello.

“Io Monia l’ho spinta per allontanarla da una situazione pericolosa dove poteva arrivarle un pugno o uno schiaffo da parte di qualcuno che non ero io” ha detto Josh Rossetti. Per poi proseguire: “Perché io ero circondato da cinque buttafuori, ricordiamolo“.

Un racconto che Gabriele Parpiglia pare non aver apprezzato. Ecco che ha specificato: “Eri circondato da cinque buttafuori perché cercavi Massimiliano Varrese ed eri inc4zzato, volevano far sì che non succedesse niente! Non è che ti hanno circondato perché erano pazzi!“.

Infine Josh Rossetti ha tuonato: “La tua nomea in giro, Gabriele, non è bellissima poi se ti metti a fare così capisco il perché la tua nomea non è bellissima. […] A me non me ne frega un c4zz0! Io ti compro, te e la tua trasmissione. A me non me ne frega un c4zz0! Ti metto a casa mia a fare il nano da giardino. Tu non hai capito un c4zz0 credimi. Turchese, se dobbiamo parlare, togli sto scemunito sennò vengo direttamente là e…”.

La frase è stata puntualmente interrotta da Gabriele Parpiglia. Il quale ha subito detto: “Non esagerare però che io poi sono da querela facile, non sono Varrese eh“. E Josh Rossetti: ““Gabriele non fare il fenomeno, non fare il fenomeno. Non fare il fenomeno perché quanto è vero Dio…non fare il fenomeno! Turchese, togli questo uomo di m3rd4! Togli questo mezzo uomo sennò io non faccio l’intervista. […] Parpiglia ti giuro che ti vengo a prendere, te lo sto dicendo in diretta. Io sono abituato a spaccare i crani, mio padre è in galera, 15 anni di galera, hai capito Gabriele? Hai capito? Io ti taglio la testa, Gabriele. Non rompere sennò ti taglio la testa. Figlio di p”.

Pronto anche il commento di Daniela Martani sotto un post di spiegazioni di Josh Rossetti: “Vergognati sei un bullo, la tua “fidanzata” è perfettamente in grado di difendersi da sola, non è di tua proprietà. Cafone”.