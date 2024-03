Ecco come Beatrice ha gestito il verdetto inaspettato e il sostegno che ha ricevuto durante la finale

Beatrice Luzzi, nonostante fosse la favorita per la vittoria del Grande Fratello e avesse ottenuto percentuali elevate nei televoti, si è classificata seconda, e la vittoria della diciassettesima edizione del reality è andata a Perla Vatiero.

Nonostante il desiderio di vincere, Beatrice ha accettato il secondo posto con serenità. Durante la finale, ha ricevuto supporto da ex concorrenti e fan, dimostrando gratitudine e gentilezza nei confronti di tutti. Una volta arrivata in studio, ha fatto foto con i fan, registrato video e si è fermata a parlare con gli ex concorrenti.

Nonostante gli incoraggiamenti di alcuni fan a polemizzare per il secondo posto, Beatrice ha preferito ringraziare per il sostegno ricevuto durante il suo percorso nel reality show, dimostrando comprensione e rispetto verso chi l’ha sostenuta.

Giuseppe Garibaldi l’ha detto nelle stories dopo la finale: quelle bellissime parole su Beatrice Luzzi. Cosa hanno fatto dopo la puntata

Dopo la finale, Giuseppe Garibaldi ha accettato di registrare un breve video in cui parla di Beatrice e dice: “Non ho mai mentito sui nostri sentimenti ed emozioni, sono sempre stato sincero. Sono dispiaciuto che non ha vinto perché ci speravo. Non ci siamo fatti nessuna foto perché era un momento di confusione totale. La prima persona che ho abbracciato è stata Bea perché sapevo quanto lei ci tenesse alla vittoria”.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy e dell’ufficio stampa Mediaset