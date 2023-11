Alfonso Signorini fa una gaffe clamorosa sulla figlia di Massimiliano Varrese: cosa ha combinato il conduttore del Grande Fratello?

Dopo due mesi chiuso nella casa del Grande Fratello, Massimiliano Varrese ha incontrato la figlia, Mia, all’inizio della puntata di lunedì 20 novembre, sebbene il momento emozionante ha rischiato di essere rovinato da una clamorosa gaffe del conduttore del reality show, Alfonso Signorini. Ma cosa avrà mai combinato il presentatore del programma? In che modo avrà reso meno magico il momento padre-figlia mostrato in diretta tv?

Alfonso Signorini e la gaffe con la figlia di Massimiliano Varrese: cosa ha combinato

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. In questi due mesi di Grande Fratello, Massimiliano Varrese ha più volte detto che gli manca tantissimo sua figlia, Mia, avuta dalla relazione con l’ex compagna Valentina Melis.

Per questo motivo, all’inizio della puntata del 20 novembre, Alfonso Signorini gli ha fatto incontrare la bambina, dando vita a un meraviglioso momento di incontro padre-figlia.

Mia, che quest’anno ha cominciato la prima elementare, ha donato al padre un pupazzetto a forma di angioletto, dicendo che le sono mancati tantissimo i suoi baci e i suoi racconti…

Ebbene, in questo momento così bello, non è mancata una gaffe di Alfonso Signorini, che ha detto alla figlia di Massimiliano Varrese (alla quale mancava un dentino): “Te li dà i soldini la mamma quando cade un dente?”

I commenti dei telespettatori di fronte alla gaffe di Signorini

Inutile dire che il popolo del web è impazzito di fronte alle parole del conduttore. Tra un “Alfonso distruggendo la favola della fatina dei dentini a Mia” e un “Non lo so Alfo’, dille pure che Babbo Natale non esiste già che ci sei“, c’è anche chi ha notato un’altro dettaglio.

Alfonso Signorini, infatti, aveva sbagliato il nome della figlia di Massimiliano Varrese, non chiamandola Mia ma Sonia. E quindi un telespettatore ha commentato: “in una manciata di minuti alfonso ha chiamato la bambina Sonia e le ha smontato il mito della fatina dei denti io vi giuro quest’uomo“.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy