Anita Olivieri non ha più parlato della ‘linea della vita’, che sembrava essere tanto vitale per lei. Che fine ha fatto?

Lo scorso novembre Anita Olivieri ha sconvolto i concorrenti del Grande Fratello parlando della sua “linea della vita“. A distanza di un mese da quel momento, qualcosa che sembrava di vitale importanza per lei sembra essere completamente dimenticato. Ma che fine ha fatto la “linea della vita” della concorrente del reality show di casa Mediaset? A chiederlo sono davvero in tanti tra i telespettatori del programma. Quale mistero si cela dietro Anita?

Anita Olivieri: che fine ha fatto la sua linea della vita?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella puntata del Grande Fratello andata in onda l’11 dicembre, è stata mostrata la ‘linea della vita’ di Beatrice Luzzi. Un argomento che ha fatto ripensare ad un’altra linea della vita, quella di Anita Olivieri, della quale si era molto parlato circa un mese fa.

La concorrente, infatti, sparita completamente dalla casa il 12 novembre scorso, rivelò che si era messa da parte a farsi la linea della vita, che sembrava essere qualcosa di estremamente vitale per lei.

A un mese di distanza dall’evento, però, in molti si stanno chiedendo perché Anita non ne abbia più parlato.

I dubbi dei telespettatori sono tanti, come: “Ma la linea della vita di Anita quando la fate vedere alla gente che ancora vi segue? A me non interessa, ma lo dico per voi. Avete perso di credibilità, non vi date ancora la zappa sui piedi… Anita non l’ha fatta e voi lo sapete meglio di noi“.

E qualcun altro chiede: “Ma la linea della vita di Anita? Che ridere che si sbugiarda da sola“. O ancora: “Vorrei vedere la linea della vita di Anita visto che qualche settimana fa ha impiegato diverso tempo per realizzarla“.

Qualcuno invece ci scherza, scrivendo “A.A.A Cercasi LINEA DELLA VITA DI ANITA“.

Insomma, della sua linea della vita sembra non esserci traccia… quale sarà la verità?

Massimiliano e Sara umiliano Beatrice durante il filmato della linea della vita: ecco cosa dicono alle sue spalle

Nel frattempo in molti hanno notato che, durante la messa in onda della linea della vita di Beatrice, Sara Ricci e Massimiliano Varrese hanno fatto qualche commento velenoso.

Mentre Signorini la presentava, lui ha detto “Ma guarda che scena“, e lei ha risposto “Madonna” sollevando gli occhi al cielo. E, ancora, Massimiliano ha aggiunto: “Ha ‘sta recita di vittima, intollerabile“. Ottenendo la risposta di Sara, che ha risposto: “Infatti hai visto io quanto sono sorridente“. E lui ha concluso “Ti amo, ti ci volevo“, aggiungendo: “Lei è una donna che dice le stesse cose che se le dico io sono maschilista“.

