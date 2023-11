Anita fa un “sogno premonitore” che non convince affatto i telespettatori del Grande Fratello: cosa ha rivelato la ragazza?

Al Grande Fratello, Anita Olivieri ha rivelato sconvolta di aver fatto una sorta di sogno premonitore, nel quale ha rivelato a Rosy Chin e a Fiordaliso di essere del tutto fuori di sé per avere avuto la premonizione di essere la persona meno apprezzata dai fan all’interno della casa più spiata d’Italia. La sua versione dei fatti, però, non convince più di tanto i telespettatori del reality show di Casa Mediaset. C’è qualcosa di più a riguardo? Perché mai i telespettatori non sono affatto convinti del sogno della ragazza?

Anita Olivieri svela il suo “sogno premonitore”. A cosa si riferisce?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Anita Olivieri, al Grande Fratello, ha pianto sconvolta con Fiordaliso e Rosy Chin, parlando loro di un suo sogno premonitore.

“Fuori esco odiata, sono odiata, perché stanotte ho sognato un mio amico e mi ha detto che sono odiata“, ha detto in lacrime la ragazza. “È alla rovescio“, ha provato a rassicurarla Fiordaliso. “È quello che ho detto anch’io“, ha confermato Rosy.

Ad ogni modo, la versione non sembra affatto convincere i telespettatori. Qualche giorno fa, infatti, è venuto fuori che Anita potrebbe avere un flirt con un autore del programma. Inoltre, sabato scorso è del tutto scomparsa dalla casa. Un tempo che ha trascorso, parole sue “a fare la linea della mia vita“. Praticamente a leggersi la mano. Qualcuno però sospetta qualcosa di più…

C’è chi dice che quel giorno sia stata a colloquio con l’autore, tanto che avrebbe chiesto anche alle altre “che cos’è la linea della vita?”. Subito dopo essere stata una giornata intera a farla…

Altri invece sospettano direttamente che il “sogno premonitore” di Anita sia stato essenzialmente un suggerimento dell’autore con il quale avrebbe legato, tanto da elencare tutti i dubbi sulla ragazza che, oltre ad essere immune sin dalla prima puntata, viene continuamente chiamata in confessionale, ha svelato di aver avuto modo di sentire i genitori ed è spesso esclusa dalle clip. Per concludere, la “scomparsa” dalla casa sembra essere la prova definitiva… Quale sarà la verità? Come andrà a finire?

Dopo il ‘sogno’ della Olivieri, anche Rosy prende una decisione: ecco cosà farà nelle prossime puntate

Ad ogni modo, il “sogno premonitore” di Anita ha fatto pensare anche Rosy Chin, che ha preso una decisione, svelandola a Massimiliano Varrese: “Ho preso le debite distanze. Sono troppo senior per i junior e troppo junior per i senior, mi chiedo quando sia ora di diventare senior…”

Rosy ha capito che schierarsi contro Beatrice potrebbe aver messo a repentaglio il suo percorso nella casa, tanto da voler passare “dalla sua parte“.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy