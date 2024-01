Al Grande Fratello, Anita conferma il flirt con il regista chiamandolo “amore”? Scopri cosa è successo prima dell’ultima puntata.

Prima della puntata del Grande Fratello del 15 dicembre, in molti hanno notato che Anita Olivieri ha chiamato “amore” qualcuno della produzione e forse lo stesso regista del reality show di Casa Mediaset. Ma di chi si tratterà mai? E in quale contesto abbiamo visto Anita “confermare” questo suo flirt con qualche membro della produzione? E, soprattutto, dato che si parla tanto di questa situazione, per quale motivo Anita ne ha poi parlato in maniera tanto esplicita con Rosy e Greta? Andiamo a scoprirlo insieme.

Grande Fratello: Anita Olivieri chiama ‘amore’ il regista. Qual è la verità

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Su Anita Olivieri si vocifera da mesi che sia in qualche modo coinvolta in un flirt con uno degli autori del Grande Fratello.

Per questo motivo, quando era intenta a truccarsi prima della puntata di lunedì insieme a Greta e Rosy, in molti sono rimasti stupiti dal suo comportamento.

Rimasta un’attimo senza microfono, infatti, Anita è stata immediatamente richiamata dal regista, tanto da rimetterselo subito rispondendo: “Aaaah, subito amore… messo!”

Parole pronunciate in maniera scherzosa ma che in molti hanno notato immediamente. Anche perché Rosy e Greta erano con lei e la Rossetti le ha chiesto se si trattasse dell’autore che conosce bene, trovando la risposta affermativa della Olivieri.

“È lui?”, ha chiesto Greta. E Anita: “Sì, è lui! È lui quello forte a mettere la musica“.

Inutile dire che le speculazioni sono subito partite… quanto ci sarà di vero nella storia del flirt con l’autore? E se l’aver detto ‘amore’ al regista non sia stato che un semplice modo di dire da parte di Anita? Quale sarà la verità?

Nel frattempo, sempre in serata, anche un altro regista del Grande Fratello ha fatto parlare di sé. Nel momento in cui ha chiamato nel confessionale Perla, Monia e Letizia, ha lasciato un secondo i microfoni aperti.

Si è infatti sentito il “buonasera” detto in coro dalle tre ragazze e, in risposta, la frase dell’autore: “buonasera, cotanta bellezza tutta insieme è spiazzante“.

Pronta la risposta di Monia: “Loro due, io sono un sacco di patate! Ma veramente!”

