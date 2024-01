Perla Vatiero bersagliata al Grande Fratello sul tema del cibo: la battuta di Federico fa arrabbiare lei è il pubblico.

Al Grande Fratello, i telespettatori se la stanno prendendo con una battuta di Federico Massaro su Perla Vatiero, dato che il concorrente pare aver esagerato sulla ragazza e su un tema molto delicato per lei: il cibo. Ma cosa avrà mai detto il modello ingegnere sulla coinquilina campana? E perché mai il popolo del pubblico del reality show di Casa Mediaset se la sta prendendo così tanto con lui? Davvero la battuta è stata così pesante e indelicata? Andiamo a scoprire insieme che cosa è successo nella casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello: la battuta esagerata di Federico su Perla e sul cibo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Mentre tutto il gruppo di ragazzi del Grande Fratello era a ridere e scherzare, Federico Massaro ha rivolto una battuta davvero infelice a Perla Vatiero sul tema cibo.

Perla aveva detto di volersi “mangiare le mani“. E lui: “Pure le mani ti devi mangiare, non ti basta quello che già mangi“.

Una battutaccia che non è piaciuta né a Perla né al pubblico, tanto che la Vatiero, colpita ancora sul tema cibo, ha risposto: “Ma perché non posso mangiare! Già che non ho cenato stasera“.

I telespettatori, intanto, hanno cominciato a commentare la vicenda, scrivendo: “Ma una ragazza deve veramente giustificare ció che mangia, arrivando pure a non cenare. CHE SCHIFO“. Oppure: “Avere tatto per chi hai di fronte,vedere un difetto di una persona e non dirlo per non farla sentire a disagio… quello che dovrebbero imparare parecchi viscidi che ci sono in quella casa, lei mangia cibo voi mangiate cattiveria“.

La reazione della Vatiero alle continue battute sul cibo: quella frase sul suo fisico che mette in allarme

Il problema delle battute sul cibo di Perla è emerso poi a tavola, mentre parlava con Marco, Paolo e Letizia. La Vatiero ha infatti detto a Letizia: “Mi sento proprio un c…o, grossa“.

C’entreranno le continue battutacce che le fanno i coinquilini?

