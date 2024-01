Anita Olivieri teme quello che accadrà al Grande Fratello nella puntata di questa sera: ecco la sua premonizione che la ‘terrorizza’.

La puntata del Grande Fratello di stasera, 8 gennaio 2024, è una delle più attese di sempre in quanto, dopo l’uscita di Beatrice Luzzi a causa della morte del papà, dovrebbe essere quella in cui verranno presi alcuni provvedimenti nei confronti dei concorrenti in gioco nella casa più siata d’Italia: sarà per questo motivo che Anita Olivieri ha parlato di una infausta premonizione e addirittura di ‘terrore‘. Ma cosa starà mai facendo così paura alla concorrente del Grande Fratello? Cosa si nasconde dietro questa ‘premonizione’? E perché non convince i telespettatori?

Grande Fratello: la strana premonizione di Anita sulla puntata di stasera

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella giornata di ieri, al Grande Fratello, Anita Olivieri ha parlato di una sua ‘premonizione’ sulla puntata del Grande Fratello di stasera, 8 gennaio.

Secondo le indiscrezioni che circolano in rete, lei e altri concorrenti che hanno reagito in malo modo dopo l’uscita di Beatrice Luzzi e il lutto che l’ha colpita, verranno in qualche modo ‘puniti’ dalla produzione.

Non sappiamo ancora la natura di questi provvedimenti, che dovrebbero colpire la stessa Olivieri, ma anche Letizia, Massimiliano, Garibaldi e Rosy. Qui però arriva la premonizione di Anita, che ha detto “ho il terrore per domani, non mi va di spiegare i motivi ma ho il terrore“.

Paura che, secondo molti, è dettata dal fatto che uno degli autori le abbia spifferato quello che sta accadendo. Questo almeno è il dubbio dei telespettatori, che scrivono cose come “È già stata avvisata come al solito , le sue solite premonizioni…” o “Aridaje coi sogni“.

Qualcuno è invece più cattivo, al punto da dirle: “Spero che l’abbiano avvertita di fare la valigia“.

