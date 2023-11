Bistecca-Gate al Grande Fratello: Anita Olivieri dà di matto contro Vittorio. Cosa l’avrà mai fatta esplodere così tanto di rabbia?

Al Grande Fratello è arrivato il momento del “Bistecca-Gate“, una discussione incredibile tra Vittorio Menozzi e Anita Olivieri per via delle scorte alimentari della Casa… Ma cosa avrà mai mandato la 26-enne così fuori di testa? Cosa avrà mai fatto l’ingegnere e modello?

GF: scoppia la discussione tra Anita Olivieri e Vittorio Menozzi. È il “bistecca-gate”

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. In casa, al Grande Fratello, Anita ha cercato una bistecca nel forno e, non trovandola, se l’è presa con Vittorio.

“Lui prende e mangia“, ha detto infastidita dal suo comportamento, mentre lui ha risposto “Pensavo che fosse in avanzo…”

Anita ha cominciato a brontolare, accusandolo di essere irrispettoso, mentre Vittorio è tornato in cucina e si è messo ai fornelli, preparando quella bistecca alla Oliveri. Ma, nel frattempo, si è lasciato sfuggire che quella di Anita era “una aggressività ingiustificata” e che forse quella della ragazza è solo un’antipatia nei suoi confronti.

“Mi hanno detto che stavi continuando, o continui quando sto fuori?”, ha detto lei dopo poco, infastidita, in riferimento alle parole del ragazzo.

E lui: “Ti sto facendo la bistecca! Se non la vuoi la mangio io…”

“Non la voglio – ha risposto immediatamente Anita – Se devi dirmi qualcosa dimmela in faccia. È inutile che mi dai il contentino, io non la voglio la carne. Non è quello il problema“.

Qualcuno è pronto a giurare che tra i due è pronta a partire una ship, ma forse quella di Anita è davvero antipatia… Quale sarà la verità? Tra i due può nascere veramente qualcosa? Oppure il bistecca-gate ha già compromesso ogni altra possibilità che il loro rapporto possa diventare qualcosa di diverso?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy