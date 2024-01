Anna Pettinelli ‘asfalta’ Massimiliano Varrese a Pomeriggio 5: cosa ha detto la giudice di Amici sul concorrente del Grande Fratello

Il Grande Fratello è diventato terreno di battaglia tra diversi personaggi famosi che sembrano ormai pronti a darsi battaglia sui concorrenti all’interno della casa più spiata d’Italia: se qualche giorno fa abbiamo assistito ad uno schieramento in massa al fianco di Beatrice Luzzi, stavolta possiamo invece osservare come Anna Pettinelli, celebre conduttrice radiofonica e giudice di Amici di Maria De Filippi, abbia deciso di prendere posizione contro Massimiliano Varrese. Ma cosa avrà mai fatto il guru della casa di tanto terribile da non andarle giù? Andiamo a scoprirlo insieme.

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A Pomeriggio 5 di lunedì scorso, prima della puntata, Anna Pettinelli ha espresso il suo parere pungente su Massimiliano Varrese.

“Lui proprio non mi piace; io non lo consiglierei neppure alla mia peggior nemica. È un uomo troppo controverso… Ha detto delle cose terribili, è anche violento verbalmente… Pollice verso!”, ha detto, alla presenza di Cesara Buonamici, opinionista ufficiale del reality.

E proprio questa presenza che ha fatto sì che i telespettatori scoppiassero sui social, chiedendo a gran voce cose come “Possiamo chiamare Anna Pettinelli come opinionista?” o “Anna Pettinelli puoi prendere il posto di Cesara?”. Oppure un immancabile “sento solo grandi verità“.

Insomma, le parole dette su Varrese sembrano aver colpito nel segno. Che per le prossime edizioni del reality, la produzione non pensi proprio a lei come possibile opinionista?

