GF VIP, Antonella e la frase eccessiva su Micol: Edoardo Donnamaria zittisce la fidanzata. Cosa è successo stanotte

Frase eccessiva su Micol da parte di Antonella Fiordelisi al GF VIP: Edoardo Donnamaria zittisce la fidanzata dopo l’ultima puntata.

Nella notte, dopo l’ultima puntata del GF Vip, parlando di Micol Incorvaia, Antonella Fiordelisi si è lasciata andare ad alcune affermazioni non troppo felici. La cosa è accaduta mentre parlava con Edoardo Donnamaria, suo attuale fidanzato ed ex ragazzo di Micol.

La frase di Antonella su Micol al GF Vip: la reazione di Edoardo Donnamaria

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. I Fiordelisi stavano discutendo della gelosia di Edoardo per la vicinanza di Antonella ad Antonino Spinalbese.

Rivangando il passato e facendo riferimento a Micol, Antonella ha detto: “E invece tu, con una persona che ti sei sc…o svariate volte? È successo che te l’ha d..a la sera appena ti ha visto. Cioé subito, non come qui che fa la santarellina. Voglio sapere come mai tu ora, che lei mi offende e mi provoca e parla male di me tu non dica ‘a’?”.

Edoardo ha risposto in modo deciso, affermando di aver già ripreso Micol durante la puntata del reality show: “Come, non dico ‘a’? L’ho detto oggi in puntata davanti a tutti che l’ho ripresa quando ha sbagliato con te. Quindi non dire che io non dico ‘a’ perché è una bugia“.

L’episodio ha fatto discutere molto sui social network, con molti utenti che hanno condannato le parole di Antonella Fiordelisi e l’hanno accusata di aver superato il limite. In particolare, molti hanno criticato il tono aggressivo utilizzato dalla ragazza nei confronti di Micol, ritenuto ingiusto e fuori luogo.

“A me viene il vomito a sentire parlare così di Micol. IL VOMITO. E spero che sia lo stesso per tutti voi”, ha scritto una persona. E un’altra ha fatto eco: “Ancora peggio è che tutte le cattiverie e diffamazione su Micol non vengano mai mostrate. Poi l’unica puntata che coinvolgono Micol è per farla passare da cattiva“.

Qualcun altro è stato molto più mordace: “La cosa grave è che riporta all’interno del gioco informazioni personali della vita reale e personale. Poi è la sig.ra Fiordelisi che ne dà una accezione negativa. Pensasse a cosa fa lei nel letto sotto le telecamere“. E qualcuno si chiede: “Non so se è peggio lei che lo dice o lui che le ha detto queste cose“. Come andrà a finire?

Antonella e Antonino pericolosamente vicini in sauna: cosa è successo mentre Edoardo non li vedeva

Ad un certo punto, però, in molti hanno notato che Antonella si è resa protagonista di un momento di vicinanza ad Antonino Spinalbese mentre Edoardo Donnamaria era lontano.

Il tutto è avvenuto in sauna, dove lei ha parlato in questo modo all’hair stylist: “qua dentro il rapporto che ho con te è simile a quello con Davide, ma con te ancora di più perché ci conosciamo ormai da cinque mesi e sappiamo meglio pregi e difetti. Io dico: sono pazza io o come è possibile? Lui mi ha detto che se mi devo vedere con te lui mi lascia, abbiamo proprio litigato sulla cosa… non sai come mi sento dopo che ti ho dovuto anche evitare per questi sei mesi“.

“Il discorso è che dentro questo posto non si è lucidi – ha risposto Spinalbese – Io e te ora stiamo parlando in maniera tranquillissima qua, ma tu lo sai che se ora ci dovesse vedere così succede il finimondo?”

E lei ha risposto: “Ma non è normale, io devo accettare però che lui sta nel van chiuso con Micol!?”

