GF VIP, Oriana e Giaele violano la richiesta di Signorini fatta in puntata: il gesto che il conduttore non perdonerà

Al GF VIP, Oriana e Giaele violano la richiesta di Signorini sul vino: il gesto che il conduttore non tollererà e che avrà conseguenze inaspettate

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip è andato in scena un episodio che ha visto protagoniste Oriana Marzoli e Giaele De Donà: le due hanno violato una richiesta particolare del conduttore Alfonso Signorini riguardo al vino.

GF Vip: sul vino Oriana e Giaele fanno il contrario di quanto chiesto da Alfonso Signorini

Andiamo con ordine. In puntata, il conduttore del reality show ha chiesto alla Marzoli di dosare meglio l’alcol che consuma. Il suo richiamo è stato chiaro: “Oriana, vedere le tue reazioni legate ad un eccesso d’uso del vino anche basta, devi anche imparare a dosare il vino”.

Inoltre, il budget a disposizione dei concorrenti è stato dimezzato proprio per limitare l’eccessivo consumo di alcolici all’interno della casa.

Nonostante queste richieste, subito dopo la puntata Oriana e Giaele De Donà hanno deciso di nascondere tutte le bottiglie di vino e altro presenti nella casa all’interno van.

Poi, si sono visti molti concorrenti che si sono subito recati nel van per fare rifornimento di alcol, sembrando ignorare completamente il provvedimento adottato dalla produzione del reality.

Questa situazione ha suscitato diverse critiche tra i telespettatori, molti dei quali hanno espresso la loro preoccupazione per il comportamento dei concorrenti. Ma l’episodio ha suscitato molte domande tra i fan del programma, in particolare su come Alfonso Signorini reagirà a questa violazione delle sue richieste. E poi: quali ulteriori misure la produzione adotterà per far rispettare le regole e evitare che i concorrenti abbiano accesso all’alcol in eccesso?

La mancanza di rispetto delle regole porterà a provvedimenti più duri? Ci saranno contromisure più stringenti?

La Marzoli scrive un messaggio sulla pancia di Giaele contro quella persona: cosa le ha scritto dopo la puntata

Ma quello sul vino non è l’unico gesto controverso fatto da Oriana e Giaele al GF Vip. Le due concorrenti, per parlare senza essere ascoltate da altri, hanno fatto ricorso a un metodo diverso, “scrivendosi” sulla pancia con le dita per aggirare il divieto di comunicare scrivendo su carta o comunque senza farsi sentire.

In particolare, le due lo hanno fatto dopo la puntata in riferimento a Sarah Altobello che, a quanto pare, Oriana non vuole più accanto a sé nel letto… Cosa succederà adesso? È tutto materiale che finirà nelle prossime clip?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy