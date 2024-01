Beatrice Luzzi trova sostegno nei vip fuori dalla casa: sono in tanti a schierarsi contro i concorrenti “cattivi” con lei.

Che Beatrice Luzzi sia una delle concorrenti più amate dal pubblico in questa edizione del Grande Fratello è fuori da ogni dubbio, anche ora che ha dovuto abbandonare la casa per la scomparsa del papà. Quello che però in molti stanno notando è che il sostegno nei suoi confronti arriva anche da personaggi molto in vista del mondo dello spettacolo, oltre che da alcuni ex concorrenti dello stesso reality show di casa Mediaset. In particolare, sono in tanti quelli che stanno dimostrando sostegno a Beatrice soprattutto contro i concorrenti che in questi mesi si sono dimostrati ostili nei suoi confronti, come ad esempio Massimiliano Varrese, Anita Olivieri, Rosy Chin, Giuseppe Garibaldi e Letizia Petris. Ma chi si sarà mai schierato dalla parte di Bea?

Sostegno Vip a Beatrice Luzzi: tanti insorgono contro i concorrenti del GF a lei ostili

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Beatrice Luzzi, da concorrente più amata dal pubblico del Grande Fratello, ha lasciato la casa per via della morte del papà. Ad ora, non sappiamo se tornerà o meno in gioco ma siamo certi di una cosa: sono in tanti i telespettatori che le stanno dimostrando sostegno.

Tra questi, anche diversi VIP stanno esprimendo una certa vicinanza a Beatrice, al di là del lutto. In particolare, c’è chi si sta schierando contro i suoi coinquilini “ostili”, come Massimiliano, Anita, Rosy, Giuseppe e Letizia.

A parte la vicinanza di Dayane Mello, che come lei ha subito un lutto mentre era nella casa, è arrivato anche il messaggio di Adriana Volpe. La conduttrice, nel 2020, lasciò il GF Vip per via delle condizioni di salute del suocero, che poi morì di lì a poco.

“Condoglianze Beatrice, per tutti SEI LA VINCITRICE MORALE di questa edizione. L’unica che non si è piegata alle cattiverie e alle angherie gratuite“, ha scritto Adriana su X.

E come lei anche Rita Dalla Chiesa, che ha twittato: “Mi aspetto solo rispetto e silenzio da chi fino a ieri l’ha lasciata sola. I coltelli alle spalle possono essere riposti nel cassetto. Tanto ha vinto lei. Non solo nel GF, ma nella vita“.

Lo stesso ha fatto Daniela Martani, che ha scritto invece su Instagram: “A quei 4 scappati di casa rimasti al Grande Fratello fategli sapere che il padre di Beatrice è morto, almeno gli evitate le pessime figure di m…a che stanno facendo in queste ore insieme a tutte quelle fatte in 3 mesi di trasmissione. Vergogna“.

Cosa aveva detto Beatrice proprio la sera prima della morte del papà: la frase che mette i brividi

La scomparsa del papà di Beatrice, ad ogni modo, potrebbe mettere la parola fine alla presenza nel reality show della conduttrice, dato che al momento non sappiamo se tornerà o meno in casa.

Quello che è certo è che la sua presenza sembrava già essere “a tempo” da qualche giorno. Qualche sera prima della tragica notizia, infatti, Bea si era rivolta al figlio Elia, lasciando capire che presto sarebbe tornata a casa.

Inoltre, il giorno prima, parlando prima con Marco Maddaloni e poi con Marina Fiordaliso, aveva parlato proprio del genitore: scopri la frase da brividi di Beatrice Luzzi prima della morte del papà.

