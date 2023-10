Guerra aperta al Grande Fratello: dopo il caso Giselda Torresan, nell’ultima puntata Beatrice Luzzi se la prende con Alfonso Signorini.

È Beatrice Luzzi on fire al Grande Fratello, specialmente dopo il caso Giselda Torresan. L’attrice, nel corso della settima puntata del reality show di casa Mediaset, ha infatti asfaltato Alfonso Signorini in diretta televisiva per via di ciò che è accaduto nella casa. Ma cosa avrà mai combinato Beatrice? E cosa invece aveva fatto Giselda?

Beatrice Luzzi sul caso Giselda: cosa è successo al Grande Fratello

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Da quando la settimana scorsa Beatrice Luzzi ha vinto al televoto contro Giselda, confermandosi come preferita del pubblico, l’atteggiamento della Torresan sembra essere cambiato.

Tanti telespettatori hanno fatto notare che Giselda opera un qualche tipo di doppio gioco, mostrandosi nelle vesti di “ragazza semplice e ingenua” e “amante della montagna” durante le puntate, salvo poi dirne di ogni sorta durante le giornate. Tanto che qualcuno la accusa di essere piuttosto opportunista.

Ed è qui che entra in gioco Beatrice, alla quale Giselda ha chiesto scusa durante la puntata. Signorini, quindi, ha provato a rinfocolare la questione, dicendo alla Luzzi: “Beatrice non pensi che il tuo sia un atteggiamento vittimistico? Possibile che tutti veramente ce l’abbiano con te?”.

La risposta è stata fantastica: “A me pare che voi mandate video in cui parlano male di lei, quindi di fatto la sarei. Sennò non mi sentirei vittima. Ogni puntata vedo gente che ride e sparla di me, non posso che sentirmi un po’ vittima”. Insomma, gli ha dato ragione evitando al contempo di dargli soddisfazione… Ci sarà un motivo per essere la preferita dei telespettatori?

Nel frattempo, in tanti stanno facendo notare che Massimiliano Luzzi non ha preso bene la scelta di Beatrice Luzzi di cambiare letto.

Durante la conversazione con altri coinquilini, è intervenuto Massimiliano Varrese, che ha iniziato a criticare aspramente l’attrice: “Posso chiederti una cosa? Non voglio più che tu mi rivolga la parola! Mi hai provocato per giorni e non ne posso più. Fai finta che io non sia nemmeno qui“. La risposta di Beatrice è stata immediata: “Ma con chi stavo parlando? Stavamo discutendo di questioni personali che non ti riguardano in alcun modo“.

Dopo che Beatrice si è allontanata, Massimiliano ha continuato a esprimere commenti negativi su di lei, definendola “ridicola“, “falsa” e “faina“.

“Sono stufo, per me basta – ha poi sbroccato – Non vale più la pena sprecare il mio pensiero e la mia energia per una falsa del genere. Non alimento e non do luce riflessa a chi vuole solo questo per sfruttare. Ho deciso di mettere un muro e non darle nemmeno occasione di aggrapparsi. Io agli altri ho detto: o vi esponete o basta, non faccio più il parafulmini. Lei aveva iniziato contro Rosy, poi ha iniziato con me. Ha detto solo falsità, diceva che l’avevo riempita di parolacce. Quando ho detto agli altri di parlare e schierarsi tutti hanno abbassato lo sguardo. Pure il saluto il le tolgo adesso”.

