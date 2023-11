Beatrice Luzzi “costretta” a chiedere aiuto a Giuseppe Garibaldi per via di Massimiliano Varrese: ecco cosa sta succedendo nella casa del Grande Fratello.

Dopo la fine del rapporto che si era andato a creare tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi nella casa del Grande Fratello, l’attrice ha cercato di tenere le distanze dal ragazzo calabrese, salvo poi tornare a parlare con lui fino ad arrivare a chiedergli un favore personale che riguarda un altro concorrente del reality show di casa Mediaset: Massimiliano Varrese. Ma cosa avrà mai chiesto Beatrice a Giuseppe? Cosa le sta dando fastidio del comportamento dell’ex Carramba Boy?

Beatrice Luzzi ‘terrorizzata’ da Massimiliano Varrese? Cosa ha chiesto a Giuseppe

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Massimiliano Varrese, che con Beatrice ha avuto finora un rapporto abbastanza pessimo, sembra invece quasi voler avvicinarsi alla Luzzi…

Tanto è vero che Garibaldi le ha comunicato: “Mi ha detto che io sapevo che lui voleva avvicinarsi a te per conoscerti meglio. Parla molto del fatto che siete colleghi, fate lo stesso lavoro, c’è più empatia…”

Lei però lo ha interrotto: “Ma tu comunque gli hai detto di non provarci, sì?”

“Perché, secondo te ci sta provando?”, ha risposto Giuseppe. E lei: “Non lo so, ma glielo hai detto? Perché non ci sta provando ma non vorrei che lo facesse. Almeno in questo aiutami“.

Alla fine è riuscita a strappare la promessa a Garibaldi, che ha risposto: “Gli ho detto che se vedo qualcosa che non mi va bene glielo dico“.

In molti hanno commentato divertiti di fronte alla situazione. Tra un “ma povera donna, le fanno schifo tutti e due ma li deve sopportare per lavoro” e un “nella testa pensante di Bea: ‘ma questi me stanno veramente prendere per f…a’?“, c’è chi la chiosa con “Lei così schifata da una possibile ship col Guru“.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy