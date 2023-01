GF VIP, il momento romantico tra Daniele e Wilma: alcuni fan senza parole per quel gesto improvviso

Al GF Vip va in scena un momento inaspettato tra Daniele Dal Moro e Wilma Goich: ecco cosa è accaduto tra i due.

Al GF Vip è andato in scena un momento inaspettato tra Daniele Dal Moro e Wilma Goich: qualche attimo di dolcezza arrivato dopo uno sfogo della cantante, che l’ex tronista ha provveduto a consolare.

GF Vip: il momento “romantico” tra Daniele e Wilma Goich

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella serata di ieri, Daniele ha preso Wilma in braccio, caricandosela sulle ginocchia. Quindi le ha dato diversi baci sulla guancia e ha cominciato a cullarla dolcemente.

Il momento non è stato così a ciel sereno, in quanto ha seguito attimi di frustrazione e addirittura di lacrime della concorrente del reality show. In particolare, Wilma se l’è presa per l’atteggiamento tenuto in puntata da Attilio Romita, che le ha mosso diverse accuse.

Il giornalista, ha imputato alla Goich comportamenti poco corretti e, soprattutto, ha rivelato che Wilma alternerebbe atteggiamenti dolci a momenti di falsità e ostilità nei suoi confronti.

È per questo motivo che Daniele l’ha quindi consolata, causando reazioni contrastanti nei telespettatori. C’è chi ha commentato con un “mi viene lo sbocco” e chi dicendo che “Wilma che piange non fa pena“…

Aveva quindi ragione Attilio Romita quando di Wilma si è chiesto: “è Nonnì o è una strega?”?

La Goich e la scusa del condizionatore per dormire con Daniele? Cosa è successo stanotte

Ad ogni modo, dopo il momento “romantico” con Daniele Dal Moro, Wilma sembra aver tentato un escamotage per andare a dormire con lui. La cantante ha cominciato a lamentarsi del fatto di avere la stanza ghiacciata, dicendo alla Miconi di avere acqua che entra in camera e il condizionatore che funziona male.

Poi, ha aggiunto: “Ne ho parlato a Daniele“. Era forse una scusa per essere invitata da Dal Moro a passare la notte con lui, nel suo letto? In molti l’hanno interpretata così.

