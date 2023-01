GF Vip, Daniele smaschera Oriana: lui spiffera quella cosa detta sotto le coperte nel momento d’intimità

Dopo l’uscita di Dana dal GF Vip, Daniele svela alcuni dettagli che Oriana gli aveva rivelato in intimità. Ecco cosa ha raccontato.

Durante l’ultima puntata del GF Vip, Dana Saber è stata eliminata: nella casa è rimasta Nicole Murgia, in nomination con lei, in un momento che ha fatto festeggiare diversi concorrenti… Tra i tanti, in molti hanno notato la reazione felice di Oriana Marzoli che ha esultato tantissimo, in un modo esagerato che però Daniele Dal Moro ha provveduto a “smascherare“, rivelando qualcosa che era avvenuto tra loro in un momento di intimità.

LEGGI ANCHE :– GF Vip, la lite tra Wilma e la Marzoli davanti a Dal Moro: cosa è successo nella notte tra le due

GF Vip: Daniele rivela cosa gli ha detto Oriana su Nicole in un momento di intimità

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dopo la puntata, Daniele ha preso da parte Oriana, ricordandole ciò che gli aveva detto in intimità, a letto, sulla Saber e la Murgia: “Sai cosa mi hai detto ieri sotto le coperte? Che in nomination c’erano Dana e Nicole e qualsiasi delle due usciva andava bene. Poi ci avevi fatto pace e oggi esultavi alla grande… Mi avevi detto: ‘qualsiasi delle due esce non è un problema‘”.

“Ma stai scherzando? Io le voglio tanto bene“, ha risposto lei alzando il tono della voce, sempre più nervosa.

“Vuoi dire che non è vero? Mamma quanto sei falsa, oh! Telecamere! Guardate che ieri a letto mi ha detto questa cosa!”, ha replicato Daniele. E poi ha aggiunto: “Solo che poi ha discusso con me, ci ha fatto pace e quindi oggi esultava tanto perché Nicole restava. Ma in realtà esultavano così tanto perché odiano Dana, non perché si amano tra di loro“.

E ancora, ha aggiunto: “La sera prima tu mi hai detto testuali parole, ovvero che esca una o l’altra non c’erano problemi. Pensa quanto sei falsa“. Oriana ha continuato a negare e poi è andata via irritata, mandando un bacio beffardo a Dal Moro.

Daniele prende un due di picche pesante dalla Marzoli: il momento dopo la puntata che fa discutere

Dopo la puntata, Daniele ha parlato ancora una volta di intimità con Oriana, discutendo con lei prima di andare a letto…

Dal Moro, infatti, ha ricominciato un discorso riguardo alla loro mancata storia. Il loro breve flirt è stato fatto infatti di prese in giro e atteggiamenti negativi. Mentre Daniele spiegava il tutto, le ha detto: “Vuol dire che non ti interessavo abbastanza“. “E allora non mi interessavi abbastanza“, ha confermato Oriana, che poi gli ha stretto la mano ed è andata via dicendo un “Pace, hai visto che siamo d’accordo!”

Daniele, tuttavia, ha continuato a seguirla e a spiegare le sue ragioni, sebbene il due di picche, il palo, gli sia stato dato proprio da Oriana. Sembra essere infatti lei quella più decisa a non continuare ad approfondire il rapporto.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy