Dayane Mello esprime un messaggio di cordoglio per Beatrice Luzzi dopo la scomparsa del padre della concorrente del Grande Fratello.

Lo scorso 3 gennaio, Beatrice Luzzi ha ricevuto la terribile notizia della morte del padre, lasciando così la casa del Grande Fratello: tanti i messaggi di cordoglio ricevuti dalla concorrente, tra i quali spicca anche quello di Dayane Mello che, nel 2021, proprio tra le mura della casa più spiata d’Italia visse una situazione simile quando le fu rivelata la morte del fratello Lucas. Cosa avrà mai scritto la modella brasiliana alla protagonista assoluta dell’edizione di quest’anno del reality show di Casa Mediaset?

Beatrice Luzzi: il lutto della morte del padre e il messaggio di Dayane Mello

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Lo scorso 3 gennaio, Beatrice Luzzi ha ricevuto la notizia della morte del padre Paolo, uscendo dalla Casa. Il televoto – dove era presente anche lei – è stato annullato, e la situazione reality è al momento sospesa. Allo stato attuale non sappiamo ancora se si tratti di una decisione temporanea o definitiva.

Possiamo però vedere i precedenti, risalenti al 2020, quando Adriana Volpe uscì definitivamente dalla casa per la positività al Covid del suocero, poi deceduto. Nel 2021, invece, Dayane Mello perse il fratello Lucas in un incidente stradale in Brasile: la modella lasciò temporaneamente il reality, per poi rientrare in gioco.

Proprio Dayane Mello, quindi, ha deciso di scrivere un messaggio di cordoglio per Beatrice, postando su X una rosa nera e le parole: “Non conosco Beatrice Luzzi ma conosco bene il suo dolore e le sono sinceramente vicina con tutto il mio cuore“.

Non conosco Beatrice Luzzi ma conosco bene il suo dolore e le sono sinceramente vicina con tutto il mio cuore. #beatriceluzzi #grandefratello pic.twitter.com/TuluOGkqnx — Dayane Mello 🐬🍷 (@Dayanemello) January 3, 2024

Parole, le sue, che hanno immediatamente catturato l’affetto dei telespettatori del reality show. Chi meglio di lei può capire la situazione di Beatrice?

Aggiornamenti ufficiali sull’uscita di Beatrice Luzzi: cosa accadrà nelle prossime ore?

L’uscita di Beatrice Luzzi dal reality show non è ancora un dato definitivo e la concorrente, allo stato attuale, potrà decidere se rientrare in gioco o meno.

A Pomeriggio 5, Myrta Merlino ha rivelato che la Luzzi prenderà una decisione insieme alla produzione. Al momento non c’è nulla di certo, ma di sicuro lo scopriremo nei prossimi giorni.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy