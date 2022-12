GF Vip, la dichiarazione d’amore di Antonino a Ginevra: cosa ha confessato stanotte. Parole commoventi

Il secondo ingresso di Ginevra Lamborghini al GF Vip ha sconvolto Antonino Spinalbese che sembra averle fatto una vera e propria dichiarazione.

Il secondo ingresso di Ginevra Lamborghini al GF Vip sta causando un cambiamento in Antonino, che pare sempre più sconvolto dalla presenza dell’ereditiera accanto a lui. Qualcosa si sta muovendo e, tra i due, potrebbe esserci qualcosa di più… almeno stando alle parole di Spinalbese.

Antonino Spinalbese si dichiara con Ginevra Lamborghini? Le sue parole al GF Vip

L’hair stylist è palesemente attratto dall’ereditiera, alla quale ha fatto quella che è praticamente una dichiarazione d’amore: “Cosa significa? Ti eccita il fatto che una non ti ascolti, non ti consideri, se la chiami ti dice che deve fare altro? È normale che ti stuzzica e ti fa anche sorridere questa roba qua“.

E poi ha aggiunto: “E per quanto possa essere noiosa, se Ginevra vuole fare così per i prossimi 4-5 anni, faccio così anche io… non è che abbiamo 60 anni“.

Mentre Antonino diceva queste parole, davanti a Daniele e Wilma, Ginevra sorrideva a viso basso. In molti hanno fatto notare come abbia praticamente dichiarato di essere disposto ad aspettarla.

“In meno di un’ora, da 9 sei passato a 10“, gli ha detto poi la Lamborghini. E lui, sorridente, ha risposto: “Io ho ottenuto il mio 10“.

Antonino chiede alla Lamborghini di rimanere nella casa del GF Vip

Prima ancora, Antonino aveva chiesto a Ginevra di restare in casa, dicendole: “Se tu rimani, io arrivo in finale, fino a che non mi buttano fuori“

Quando lei gli ha detto di non poter rimanere, Antonino le ha suggerito un “puoi tornare però…”, pieno di speranza.

È successo in cucina tra Antonino e Ginevra davanti agli occhi increduli di Wilma: la scena accaduta stanotte

Quello che ha stupito molti, soprattutto Wilma Goich che era lì ad assistere, è stato un atteggiamento che denota la vicinanza tra la Lamborghini e Antonino.

Lui, sdraiato sulla penisola della cucina, si è fatto controllare un brufolo dietro la schiena da Ginevra, che glielo ha schiacciato… Insomma, un momento un po’ disgustoso ma di sicura intimità tra i due…

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy