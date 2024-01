I telespettatori del Grande Fratello indignati per le frasi di alcuni concorrenti – e in particolare Garibaldi e Anita – dopo il lutto che ha colpito Beatrice Luzzi.

Beatrice Luzzi ha dovuto lasciare la casa del Grande Fratello per via di un terribile lutto che l’ha coinvolta, dato che è scomparso suo padre Paolo: di fronte alla notizia, però, fanno discutere le reazioni di alcuni concorrenti del reality show di Casa Mediaset e in particolare quelle di Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi. I due, mai teneri nei confronti dell’attrice romana, si sarebbero espressi sulla questione in un modo che non è piaciuto affatto ai telespettatori del programma, che ora sono insorti terribilmente sui social. Ma cosa avranno mai detto di tanto orribile?

Beatrice Luzzi: le frasi di Anita e Garibaldi dopo l’uscita dal GF per la morte del padre

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il 3 gennaio è scomparso Paolo Luzzi, padre di Beatrice. Per questo motivo, la concorrente del Grande Fratello ha lasciato la casa, non sappiamo ancora se temporaneamente o a titolo definitivo.

Tuttavia, a far discutere i telespettatori sono le reazioni dei concorrenti del reality e in particolare di Giuseppe Garibaldi e Anita Oliveri, sempre in polemica proprio con Beatrice.

Quando Bea ha lasciato la casa, Anita ha chiesto a Giuseppe: “Ma è la cosa che sappiamo già?”. E lui ha risposto: “No, una cosa che ti farà piacere“.

Una frase, questa, che ha fatto scatenare i telespettatori che l’hanno associata alla scomparsa del papà di Beatrice e al temporaneo abbandono della casa da parte sua. Anche perché poco dopo, quando Garibaldi ha detto “Beatrice è uscita momentaneamente dalla casa“, Anita è scoppiata a ridere e poi ha aggiunto “momentaneamente un corno“.

Inoltre, mentre si parlava della questione, diversi concorrenti critici nei confronti di Beatrice – ovvero Anita, Letizia, Giuseppe, Massimiliano, Paolo e Rosy – sono parsi scocciati dalla situazione, facendo insorgere ancora di più il popolo del web. Anche perché la situazione è parsa in qualche modo “sospesa“. Tanto che Letizia ha risposto “sì, ma non si può neanche bloccare un programma televisivo“. E poi, di fronte alla speranza di Perla che diano loro qualcosa da fare, ha aggiunto: “Spero di sì, perché altrimenti ci spariamo“.

Ma non è tutto. Marco Maddaloni ha ipotizzato che venerdì, per rispetto di Beatrice, potrebbe saltare la festa, Anita ha risposto: “no no se fa, è il compleanno di Max, eh!”

Insomma, i telespettatori hanno notato la poca empatia di tanti concorrenti del reality show. La produzione prenderà provvedimenti?

Cosa aveva detto Beatrice proprio la sera prima della morte del papà: la frase che mette i brividi

La scomparsa del papà di Beatrice, ad ogni modo, potrebbe mettere la parola fine alla presenza nel reality show della conduttrice, dato che al momento non sappiamo se tornerà o meno in casa.

Quello che è certo è che la sua presenza sembrava già essere “a tempo” da qualche giorno. Qualche sera prima della tragica notizia, infatti, Bea si era rivolta al figlio Elia, lasciando capire che presto sarebbe tornata a casa.

Inoltre, il giorno prima, parlando prima con Marco Maddaloni e poi con Marina Fiordaliso, aveva parlato proprio del genitore: scopri la frase da brividi di Beatrice Luzzi prima della morte del papà.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy