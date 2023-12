Anita Olivieri si è scritta la lettera di Natale da sola? I telespettatori del Grande Fratello sospettano fortemente.

La lettera di Natale di Anita Olivieri non convince affatto i telespettatori del Grande Fratello, che hanno cominciato a sospettare pesantemente di quel messaggio ricevuto dalla concorrente che, secondo molti, è un palese fake. Ma chi avrà mai scritto quella lettera? Ed è fondato il sospetto dei fan del reality show di Casa Mediaset che credono che la Olivieri se la sia scritta da sola? Andiamo a scoprire cosa è successo nella casa più spiata d’Italia.

La lettera di Natale ricevuta da Anita Olivieri è un fake? Se la è scritta da sola?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il giorno di Santo Stefano, al Grande Fratello, è stata mostrata una lettera di Edoardo Sansone, fidanzato (o ex, non si è mai capito bene), di Anita Olivieri.

Nella lettera di Natale indirizzata ad Anita ha scritto: “Vederti indossare un vestito che avevamo provato insieme mi fa sentire più vicino. Ricordo quel giorno, come ogni attimo passato insieme, in attesa di costruirne di nuovi. Sono orgoglioso di te, continua ‘così come sei’. Buon Natale stellina. Mi manchi, Edo. P.S. Un saluto a zia Fiorda, Rosy e Giuseppe“.

Fin qui tutto regolare, se non fosse che la calligrafia mostrata dal primo piano sulla lettera è praticamente identica a quella di Anita, tanto che i telespettatori hanno cominciato a malignare che la Olivieri si sia scritta la lettera di Natale da sola.

Tra le “m” e le “se” scritte in maniera piuttosto simile, nonché dal modo in cui è scritto “zia Fiorda” pare che la grafia sia la stessa di un’altra lettera scritta dalla stessa Anita. E qualcuno nota che “Chi l’ha scritta sicuramente voleva camuffare infatti la r e la t le cambia continuamente. Comunque si l’ha scritta lei è certo. E la cosa peggiore è che volutamente, come tutti i bugiardi, ha sottolineato la femminilità della calligrafia per giustificarla senza motivo“. Anche perché lei stessa, rivolgendosi a Varrese, ha parlato di Edoardo dicendo: “guarda che calligrafia femminile ha“.

Nel frattempo, però, pare proprio che Edoardo abbia confermato l’originalità della lettera di Natale… Sarà vero? I due avranno casualmente la stessa calligrafia?

