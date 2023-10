Massimiliano Varrese teme per l’eliminazione di Heidi Baci prima che secondo lui possano chiarirsi veramente

Dopo l’ultima puntata del GF, Massimiliano Varrese ha espresso apertamente la sua preoccupazione riguardo alla sua situazione con Heidi Baci, rivolgendosi a un suo amico all’interno della casa, Ciro Petrone.

Leggi anche: GF, ‘li abbiamo delusi amaramente’: Massimiliano lo dice ad Heidi pochi istanti prima della chiusura della diretta

La situazione tra Massimiliano e Heidi è rimasta più o meno invariata, ma sembra che l’attore abbia bisogno di aiuto per capire come affrontare la situazione nel caso Heidi rischiasse concretamente di essere eliminata dal gioco.

Dopo la diretta, ha confidato a Ciro: “Non so come la prendo se lei esce di qua […] Fai qualcosa Ciro, diglielo, deve uscire fuori da questo blocco. Io sto sereno, non deve sentire il peso, c’è tempo di conoscersi, io non sono un avventato”. Le sue parole testimoniano chiaramente la confusione e l’ansia di Massimiliano riguardo al futuro del suo rapporto con Heidi, a suo dire non del tutto risolto.

Sembra che il concorrente sia preoccupato per la possibile uscita di Heidi dalla casa, che potrebbe avere conseguenze significative, soprattutto per lui. La storia tra Massimiliano e Heidi è stata al centro dell’attenzione sin dall’inizio del programma. La loro non-relazione è stata seguita da vicino dai telespettatori, che hanno visto alti e bassi, momenti di intesa e momenti di distacco da parte di Heidi.

Ora, con l’uscita di Heidi che potrebbe essere imminente, Massimiliano sembra essere in uno stato di incertezza. Resta da vedere come si evolveranno le cose e se l’intervento di Ciro sarà in grado di sbloccare la situazione, come spera Massimiliano.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy