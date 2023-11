Il figlio di Beatrice Luzzi interviene sui social per difendere la madre dopo le offese di Anita nell’ultima puntata del Grande Fratello.

Nella puntata del Grande Fratello dello scorso 23 ottobre, Anita Olivieri è sbottata ancora una volta contro Beatrice Luzzi, scatenando la reazione del figlio di quest’ultima, Valentino Cisilin. Ma cosa avrà mai detto il figlio dell’attrice e concorrente del reality show sui social? E, soprattutto, cosa aveva mai detto Anita di tanto grave da costringerlo ad intervenire?

Il figlio di Beatrice Luzzi interviene sui social per difendere la madre

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante la puntata del GF di venerdì scorso, Anita Olivieri è sbottata contro Beatrice: “Io non ho mai conosciuto una persona come lei, mai nella vita e spero di non conoscerne mai più una. Tu pensa ad avere una madre così. Tu scappi. Follia! È una persona fuori di testa“.

Il momento è stato ripreso da Andrea Cisilin, figlio di Beatrice Luzzi, con tanto di commento in difesa della madre.

“Mia mamma è la migliore e si vede“, ha scritto. Peccato che Beatrice non abbia potuto leggerlo!

‘Sono sgradevolmente sorpreso’, il figlio di Beatrice Luzzi sbotta dopo aver visto quella scena. Cosa scrive alla mamma sui

Recentemente, Valentino – il figlio più grande di Beatrice – è tornato a intervenire sui social. Nelle sue Instagram Stories, in riferimento soprattutto all’atteggiamento di Giuseppe Garibaldi, ha scritto: “Sono sgradevolmente sorpreso da quello che sta succedendo all’interno nella casa del Grande Fratello. Mamma non mollare perché sei più forte di queste persone“.

Varrese da squalifica? La frase dette a Beatrice sul 'cadavere' della mamma.

Nel frattempo, nella polemica contro Beatrice, anche Massimiliano Varrese si è lasciato sfuggire un’accusa contro la Luzzi che non è piaciuta ai pochi che l’hanno notata.

“Passeresti sul cadavere di tua madre e lo sorpasseresti, malefica“, ha detto. Un’offesa realmente pesante che probabilmente poteva risparmiarsi. Gli causerà alcuni problemi?

Tra l’altro, dopo l’ultima puntata, proprio lui è andato in nomination insieme a Beatrice Luzzi: chi sarà meno votato finirà in sfida contro Valentina Modini. Il suo sarà stato anche un modo per rinfocolare la tensione in vista del televoto?

