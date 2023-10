Heidi Baci lascia la casa del Grande Fratello dopo quella frase in albanese del padre: ecco cosa le ha detto in puntata.

Al Grande Fratello è andata in scena una scena che è riuscita a cambiare completamente le sorti di Heidi Baci, che nel corso dell’ultima puntata serale del reality show di Casa Mediaset ha avuto la possibilità di incontrare il padre. L’uomo, tuttavia, ha fatto un discorso che sembra aver mandato in crisi la ragazza, che è arrivata addirittura a ritirarsi dal gioco e a lasciare la casa. Ma cosa avrà mai detto di tanto terribile?

Heidi Baci: il discorso del padre al GF l’ha portata a lasciare la casa?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Al GF, il padre di Heidi ha praticamente detto la sua sul rapporto tra la figlia e Massimiliano Varrese: “Sono venuto qui perché ti voglio bene. Ma una tua scelta sbagliata ci ha sbalorditi. Io e la mamma siamo scioccati e devastati. Te e un uomo più vecchio di me, che tra un po’ andiamo in pensione. Per noi è stato un pugnale al cuore. Io non ti riconosco più. Non mi sembri come eri prima. Non sei riuscita a mettere un muro ad una persona che ti mette sotto stress. La mamma non ti guarda più da quel momento. Sono qui perché non permetto a nessuno di trattare male mia figlia. A nessuno permetto di calpestare la tua dignità. Pensa anche alla salute della mamma, sta male. Le ho promesso che stasera ti porto a casa. Non sottovalutare il suo stato. Hai sbagliato molto. Ti ha messo sotto pressione questo uomo e ti ha rovinato questo gioco”.

Insomma, un discorso davvero pesante, al quale è seguito un abbraccio e una frase in albanese che l’uomo le ha sussurrato, ovvero: “Cuore di papà se non stai bene puoi uscire con me stasera“. Nella notte, Heidi si è poi ritirata davvero dal gioco. Le parole del padre l’avranno convinta?

Luzzi e Varrese spifferano le vere cause dell’abbandono di Heidi dalla casa: cosa hanno dichiarato nella notte

Massimiliano ha parlato della questione a Beatrice Luzzi, alla quale ha detto: “Pensa quanto ci teneva a questa storia, pensa che sofferenza, che fatica che ha fatto. Questa cosa mi devasta. Sarebbe stato più semplice per lei uscire la scorsa settimana. Che faticata che ha fatto e quanto vale quello che mi ha detto la settimana scorsa, per me ha acquistato ancora più valore quello che mi ha detto la scorsa puntata. Io di questo fatto non dirò nulla, non aprirò bocca. Mi devasta solo che lei stia così e quello che ha fatto per me vale il triplo ora”.

La risposta di Beatrice è stata chiara: “Noi adesso abbiamo una responsabilità enorme perché il messaggio che è passato è che una ragazza non ha fatto nulla e il padre imbufalito, infastidito, ingelosito, viene e se la porta via. E lei è andata via. Questo è un messaggio che ci porta indietro di cinquant’anni”.

