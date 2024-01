Chi sarà il prossimo eliminato del GF? Anita e Garibaldi sembrano sapere chi è: scopri cosa hanno detto parlando in codice.

Al Grande Fratello va in scena un momento davvero particolare che il pubblico non ha fatto fatica ad identificare: due concorrenti hanno cominciato a ‘parlare in codice‘ tra di loro, facendo emergere che, forse, sanno più di quello che dovrebbero sui meccanismi della casa e in particolare su chi sarà il prossimo eliminato dello stesso GF. Le due persone in questione sono ovviamente Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi, già in passato accusati dal pubblico di avere avuto “imbeccate” da parte del confessionale. Ma sarà davvero così? I due sanno la verità su chi lascerà la casa nella prossima puntata del reality show di Casa Mediaset?

GF: Anita e Giuseppe sanno chi sarà il prossimo eliminato? I due hanno parlato in codice

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. In serata, al Grande Fratello, Anita e Giuseppe hanno cominciato a parlare in codice.

Giuseppe ha riferito alla coinquilina: “mi hanno detto che il dj sta andando a casa“. E lei: “Chi lo ha detto?”. “Il GF“, ha risposto lui. E Anita: “Fratello o sorella?”. “Fratello“, ha confermato Giuseppe.

In pratica, i due hanno fatto capire di sapere chi sarà il prossimo eliminato del GF. Probabilmente per un’imbeccata della produzione, già in passato accusata di aver passato informazioni ai due.

Il nome del prossimo eliminato secondo questa conversazione è anche presto detto, dato che “il dj” della casa è Sergio D’Ottavi.

In molti si stanno chiedendo se sia normale che i concorrenti del GF si stiano informando sulle percentuali delle votazioni, tanto che più d’uno sta chiedendo ancora una volta provvedimenti nei commenti di Giuseppe e Anita.

I due hanno parlato in codice, è vero, ma il messaggio sembra essere arrivato chiaramente al pubblico. Sarà davvero Sergio il prossimo eliminato del GF?

