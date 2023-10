Fiordaliso si lascia scappare una frase che fa intendere come i concorrenti stiano ricevendo informazioni su ciò che accade fuori dalla casa

Dopo la puntata in diretta su Canale 5, i concorrenti nella casa del GF hanno passato diverso tempo a parlare e a confrontarsi anche su tutto quello che è successo tra Heidi Baci, l’ingresso di suo padre e le parole forti verso Massimiliano Varrese.

In particolare, Fiordaliso è stata protagonista di uno scambio verbale interrotto bruscamente dalla regia. La cantante, infatti, ha detto: “Tra la Striscia di Gaza e questo…” e la produzione del programma ha deciso di censurare immediatamente la conversazione. La frase ha catturato l’attenzione dei coinquilini e degli spettatori, che hanno capito subito che Fiordaliso stava iniziando un discorso “inappropriato” per quel momento.

Non solo: I telespettatori si sono chiesti come mai Fiordaliso, e presumibilmente anche gli altri concorrenti, avessero una conoscenza così dettagliata degli eventi al di fuori della casa, in particolare riguardo alla situazione nella Striscia di Gaza.

Alcuni utenti sui social hanno capito che la produzione potrebbe aver messo al corrente i concorrenti di quello che sta succedendo fuori dalla casa del GF, con la guerra scoppiata dopo l’attacco di Hamas in Israele, e infrangendo la regola tradizionale del reality che impedisce ai concorrenti di avere contatto con il mondo esterno.

Fiordaliso bloccata da Varrese: ‘non dire niente di ste cose’: parte subito la censura, ecco di cosa stavano parlando

Ciò che ha più scosso i concorrenti è stato l’atteggiamento e le parole del padre di Heidi, che durante la puntata è entrato in casa per parlare con sua figlia.

Poco dopo Heidi è crollata, scoppiando in lacrime e dimostrando tutta la pressione e il dolore che le parole di suo padre hanno lasciato su di lei. La ragazza si è resa conto di non avere alcun tipo di approvazione dalla famiglia per il suo avvicinamento a Massimiliano Varrese.

Più tardi Fiordaliso, nel commentare la vicenda, ha abbozzato un discorso riferendosi alle origini straniere di Heidi, affermando: “Loro sono…” e Massimiliano l’ha interrotta immediatamente dicendo: “non dire niente di queste cose”, a cui si è aggiunta la decisione della regia di staccare l’audio dei loro microfoni.

