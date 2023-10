Tra Giuseppe e Beatrice scatta il bacio ma le confessione del ragazzo rivelano un retroscena inaspettato

Nella casa del Grande Fratello, tra i concorrenti Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi è nato un sentimento speciale che ha portato a un tenero bacio nel pomeriggio. Questo amore nascente ha sorpreso gli altri inquilini.

Il bacio è avvenuto mentre Beatrice stava facendo un bagno e Giuseppe l’ha raggiunta, abbracciandola e cantando insieme la canzone “A mano a mano”. Tra gesti affettuosi si sono scambiati un bacio, mentre Massimiliano Varrese li osservava sorpreso. Ciro ha scherzato dicendo che Beatrice era la responsabile di tutto.

Beatrice aveva già mostrato il suo interesse per Giuseppe in precedenza, ammettendo di trovarlo generoso, coraggioso e affascinante, oltre a confessare un debole per la Calabria. Questa love story è nata dopo giorni di sguardi complici, abbracci, risate e confessioni confidenziali, avvicinando sempre di più i due concorrenti.

Tuttavia, inaspettatamente, Giuseppe avrebbe fatto intendere ai suoi amici nella casa che, senza nulla togliere al rapporto che ha instaurato con Beatrice, il bacio a un’altra donna sarebbe un tentativo di far ingelosire Samira Lui, per cui il giovane aveva mostrato interesse fin dai primi giorni passati insieme nel Tugurio.

