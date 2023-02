GF VIP, Daniele e Oriana molto intimi stanotte: la reazione di Martina stringe il cuore

Nella serata di ieri al GF Vip, l'intimità tra Daniele e Oriana ha scatenato la reazione di Martina e colpito al cuore i telespettatori.

Nella serata di ieri al GF Vip, l’intimità tra Daniele e Oriana ha scatenato la reazione di Martina e colpito al cuore i telespettatori. Ma cosa sarà mai successo nel corso del reality show?

Daniele e Oriana sotto le lenzuola: la reazione di Martina colpisce al cuore dei fan

Partiamo dal principio. Oriana, prima di andare a letto, è salita sulle gambe di Daniele Dal Moro davanti agli specchi, in un momento di intimità che ha messo in imbarazzo un po’ tutti ma che ha mostrato la grande intesa che c’è tra i due… Daniele, tuttavia, era senza microfono ed è stato richiamato dal Grande Fratello, al punto che ha allontanato lui stesso la Marzoli.

Tuttavia, dopo poco, Daniele e Oriana sono andati a letto insieme: non si è visto granché, a parte movimenti sospetti sotto le lenzuola.

Questa situazione ha attirato l’attenzione dei telespettatori e ha sollevato diverse opinioni sui social tra chi non è soddisfatto del poco che si vedesse e chi, invece, è parso contento dell’intimità tra i due… C’è anche chi ha criticato aspramente il comportamento di Oriana e Daniele, ritenuto eccessivo e fuori luogo, e chi invece ha apprezzato la loro spontaneità e complicità.

Reazione particolare, però, l’ha avuta Martina Nasoni. L’ospite della casa, infatti, ha assistito alla scena di nascosto e in silenzio, allontanandosi cercando di non farsi notare da Daniele e Oriana. La sua reazione ha colpito molti spettatori, che l’hanno vista come una dimostrazione di sensibilità.

La ragazza si è messa in un angolino, a piangere di nascosto, al fine di non attirarsi su le critiche degli altri e di non voler passare per vittima. Tuttavia, resta da vedere come evolverà la situazione e quali saranno le conseguenze di questo episodio all’interno della casa più spiata d’Italia.

Sicuramente, infatti, Martina è ancora presa da Daniele e la sua vicinanza ad Oriana la distrugge molto dal punto di vista psicologico… Resta da capire, inoltre, come reagirà la Nasoni di fronte a una situazione che sembra mettere a dura prova la sua serenità emotiva.

Antonella va in piscina per non sentire Daniele e Oriana nel letto: Edoardo la raggiunge e… Il momento prima della censura della regia.

Nella notte, sentiti Oriana e Daniele sotto le coperte, anche Antonella Fiordelisi ha avuto una reazione.

Infatti, la concorrente è praticamente scappata a bordo piscina per non sentire i due concorrenti nel letto, ma non ha avuto modo di restare sola per molto tempo. Infatti, poco dopo si è visto arrivare Edoardo Donnamaria, suscitando la curiosità degli spettatori.

Tuttavia, la regia ha cambiato subito inquadratura e non è stato possibile sapere cosa è accaduto successivamente. Questo ha scatenato numerose reazioni sui social, con molti spettatori che si sono chiesti cosa sia effettivamente successo tra Antonella e Edoardo.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy