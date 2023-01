GF VIP, Daniele ‘punisce’ Oriana? ‘Stare vicini si può fare ma con le regole mie’: il discorso molto criticato dai fan della coppia

Al GF Vip, va in scena una discussione tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli: ecco le “regole” che ha provato a mettere l’ex tronista

Al GF Vip, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno discusso riguardo al rapporto che si sta costruendo tra loro e sulle regole del gioco. Tra i due sembrano esserci posizioni inconciliabili… o forse no? Di cosa avranno parlato? E cosa accadrà ora?

GF Vip: Daniele mette delle regole ad Oriana? Il discorso dell’ex tronista

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Al GF Vip, dopo l’avvicinamento dei giorni scorsi, Daniele ha provato a mettere dei paletti ad Oriana: “Giocare si può anche giocare, stare vicini se c’è la voglia si può anche fare ma non più con le tue regole, con le mie, se ti sta bene. Io con le tue regole non ci gioco perché le tue regole me le sono fatte andare bene fino adesso. E oltretutto non mi convincono”.

E poi ha aggiunto: “Non mi piacciono gli atteggiamenti che hai, neanche oggi… Io non ho niente contro di te… però devo capire, fino a ieri volevi giocare. Oggi o vuoi una cosa seria o niente?”

“All’inizio volevo avvicinarmi a te in questi giorni, magari divertirmi, poi sono stata con te e non pensavo di trovarmi così bene“, ha risposto Oriana. “Avrei preferito non darti un bacio”, ha poi aggiunto, visti gli ultimi sviluppi nel loro discorso.

Il discorso di Daniele a molti è parso come una sorta di “punizione”, un modo per tentare di “ingabbiare” Oriana. Non a caso, è stato molto criticato dai telespettatori, che non si aspettavano una così netta presa di posizione di Dal Moro. Cosa accadrà adesso? E, soprattutto, come evolverà il rapporto tra i due in vista della puntata di stasera?

Oriana si mette d’accordo con Murgia su Daniele? Quel discorso davvero strano tra le due: cosa si sono dette

In molti hanno notato che sulla questione Daniele, Oriana ha provato ad organizzare un litigio con Nicole Murgia. Nel corso delle ultime giornate, le si è viste complottare a bassa voce, ma qualcosa si è udito chiaramente.

Ad un certo punto si sente Nicole che dice: “Mica vorrai litiga‘?”. E la Marzoli le risponde: “Con lei non esiste… con te…”.

In un momento successivo, mentre discutevano (o facevano finta di discutere) la Murgia fa capire di avere delle difficoltà: “Capisci qual è il problema grande? Che mi fai ridere… pure se sto incazzata”. Anche Oriana, poco dopo è scoppiata a ridere e le due si sono allontanate, non riuscendo a litigare “per finta”.

