GF Vip, Edoardo a Antonella: ‘Mi fa schifo’. Volano parole grosse su Antonino. La lite nella sauna

Al GF Vip, nuova discussione tra Edoardo e Antonella Fiordelisi su Antonino, sul quale Donnamaria arriva a dire “mi fa schifo”.

Da diversi giorni, al GF Vip, Edoardo e Antonella Fiordelisi non fanno altro che discutere, soprattutto degli atteggiamenti della ragazza verso Antonino Spinalbese che hanno dato particolarmente fastidio al suo fidanzato: su di lui, Donnamaria è arrivato a dire “mi fa schifo”. Ma in quale contesto avrà mai pronunciato queste parole? Andiamo a scoprirlo insieme.

GF Vip: Edoardo Donnamaria parla con Antonella di Antonino Spinalbese: “mi fa schifo”

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, al GF Vip, stanno vivendo giorni di confronto e litigi. Il tema delle loro discussioni è sempre lo stesso: Antonino Spinalbese.

Stavolta la location delle loro discussioni è stata la sauna, dove le parole di Edoardo ad Antonella sembrano essere molto specifiche: “Antonino non mi piace ma non solo non mi piace, mi fa schifo come uomo perché è una persona che si comporta di me..a”.

E poi ancora: “Ti ripeto, se fossimo stati fuori da qua o gli metto le mani addosso o lo denuncio, opto per la seconda perché le mani addosso non si mettono mai“.

La discussione dei Donnalisi e il ruolo di Antonino: cosa succederà?

Ma la discussione tra i due non si è fermata qui. “Ti sei incazzata come una bestia e mi hai minacciato”, ha detto poi ancora Edoardo, facendo riferimento al fatto che Antonella gli aveva risposto “allora scherzo con Antonino“…

In tanti stanno prendendo le parti di Edoardo ma c’è anche chi invece si schiera da quella di Antonino… Anche perché gli atteggiamenti dei due concorrenti del GF Vip sono tutt’altro che piacevoli. E voi, invece? Da che parte vi schierate?

