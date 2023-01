GF Vip, la frase infelice di Oriana su Daniele: cosa confessa a Onestini e alla Murgia dopo la notte nello stesso letto

Al GF Vip, Oriana Marzoli si lascia sfuggire la verità sulla sua ship con Daniele Dal Moro: ecco cosa ha confessato a Luca e Nicole.

Al GF Vip sembra essere partita la ship tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sebbene la storia non convinca poi tutti, tanto che la verità sembra spaventare i telespettatori. A farsela sfuggire potrebbe essere stata proprio la concorrente di origine venezuelana parlando con Luca Onestini e Nicole Murgia… ma cosa avrà mai confessato?

Oriana e la verità su Daniele: cosa rivela a Nicole Murgia

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Vedendo Nicole Murgia particolarmente abbattuta per la mancanza dei suoi figli tanto da essersi messa in disparte a piangere, Oriana le ha dato un suggerimento che sta facendo discutere: “Quando io sto male per Luca un secondo, cosa facevo anche se è una cosa brutta, io scherzavo con qualcun altro…Preferisco passare per quella che… piuttosto che per una che piange“.

Quello che non convince i fan è proprio l’aver detto “Quando sto male per Luca“, che denoterebbe un utilizzo di Daniele come “chiodo scaccia chiodo“? Dal Moro è soltanto una riserva poiché lei stava male per Onestini?

La Marzoli e quella frase infelice su Daniele confessata a Luca Onestini

La reazione di Oriana alle critiche di Luca dopo la notte passata insieme a Dal Moro sembra andare in tal senso… La Marzoli, infatti, gli ha risposto così: “A parte che non ho dormito con Daniele, mi sono addormentata. Ma appena mi sono svegliato ho detto ciao. Ho capito che forse si poteva fraintendere… e no!”

Le parole di Oriana sembrano sottendere una verità diversa sulla ship partita tra lei e Daniele. Si tratta dunque di qualcosa destinato a non avere alcun futuro? Se i presupposti sono questi…

