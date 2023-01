GF Vip, la frase infelice di Oriana su Nikita: Tavassi si dissocia dopo aver sentito quelle parole

Sta facendo discutere l’atteggiamento di Oriana Marzoli nei confronti di Nikita Pelizon: ecco che cosa ha detto su di lei al GF Vip.

Al GF Vip, l’atteggiamento di Oriana nei confronti di Nikita sta facendo discutere i telespettatori… Nella serie di comportamenti negativi e atti di bullismo messi in atto contro la Pelizon, infatti, si sono registrati anche quelli della bionda di origine venezuelana. Ma cosa avrà mai fatto nei suoi confronti? C’è una frase incriminata che spunta e che fa sì che la Marzoli finisca sotto accusa…

LEGGI ANCHE :– GF Vip, la lite tra Wilma e la Marzoli davanti a Daniele: cosa è successo nella notte tra le due

GF Vip: quella brutta frase di Oriana su Nikita Pelizon

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Parlando di Nikita, Oriana si è lasciata sfuggire una frase infelice… La Marzoli ha addirittura tentato di imitarla, scimmiottandone la voce e l’atteggiamento con sospiri e lamenti: “Perché ti sei allontanata da me per Luca… non capisco niente… Sì, perché lei prova a parlare come se fosse un film porno“.

Di fronte a quelle parole, Edoardo Tavassi ha subito pronunciato un “No! Mi dissocio!”

Ma sono in tanti quelli che stanno criticando l’atteggiamento di Oriana nei confronti di Nikita. Anche perché è spuntata una clip nella quale la si vede prendere a calci le cose della Pelizon…

‘Ti piace lei?’, cosa afferma Daniele su Nikita: la risposta fa infuriare la Marzoli

Mentre scherzava con Daniele Dal Moro, Oriana ha fatto un altro riferimento alla Pelizon, dicendo all’ex tronista: “Vai, vai con le tue amiche strane”. Daniele ha quindi colto il riferimento e ha risposto per le rime con un: “Mi sta simpatica Nikita… basta, è mia amica! Muy especial!”

“Guarda che si dice che a te piace lei… quindi stai attento!”, ha reagito Oriana, con l’ex tronista che le ha rimbrottato un “Che pesante che sei!”

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy