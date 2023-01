GF Vip, la lite tra Wilma e Oriana davanti a Daniele: cosa è successo nella notte tra le due

Scatta la catfight al GF Vip tra Wilma Goich e Oriana Marzoli. Ma il motivo del litigio non è Daniele Dal Moro.

Al GF Vip è andata in scena una lite spettacolare tra Oriana Marzoli e Wilma Goich… Nella notte, le due concorrenti hanno cominciato a litigare tantissimo… ma per quale motivo? C’entra forse Daniele Dal Moro? Entrambe le concorrenti sono infatti attratte dall’ex tronista… ma non è lui la ragione del contendere!

LEGGI ANCHE :– ‘La cosa più eccitante in questi 100 giorni’, Daniele ammette un desiderio intimo ma non c’entra Oriana: ecco chi è la donna che gli ha fatto venire il desiderio

GF Vip, Wilma attacca Oriana: ecco il motivo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella sera, al GF Vip, Wilma Goich ha cominciato ad attaccare Oriana per motivi “alcolici”. La cantante ha accusato la concorrente venezuelana di essersi riempita un bicchiere di vino tutto per sé, finendo l’unica bottiglia rimasta.

La Marzoli si è invece difesa sostenendo di essersi versata soltanto metà calice. Daniele ha provato a calmare Wilma, dicendole di andare a chiedere un’altra bottiglia in confessionale…

La cosa è tuttavia andata avanti più o meno sulle stesse note, tanto che anche Davide Donadei è intervenuto nei confronti di Oriana, prendendo le difese di Wilma: “C’è una signora di 76 anni, nel momento in cui prendi del vino, il primo bicchiere deve essere il suo se sei una persona educata. Lo dice il bon ton. Ti sto insegnando una cosa. Perché non accetti questa cosa?”

Oriana ha continuato a sostenere di non aver finito la bottiglia e di aver preso soltanto mezzo bicchiere… Insomma, la lite è scoppiata e le due concorrenti hanno dato uno spettacolo trash degno di nota… sarà solo il primo di una serie di catfight che le vedrà coinvolte? In molti lo sperano vivamente…

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy