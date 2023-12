Al Grande Fratello, Beatrice Luzzi riceve un nuovo messaggio aereo contenente però un errore. A correggerlo è stata direttamente lei.

Al Grande Fratello è arrivato un nuovo messaggio aereo per Beatrice Luzzi da parte dei suoi sostenitori ma, questa volta, sembra che abbiano commesso una gaffe sulla quale lei stessa non ha voluto soprassedere. Il messaggio presente sullo striscione dell’aereo inviato all’attrice romana, infatti, conteneva un errore di non poco conto. Di cosa si tratterà mai? E perché Beatrice ha voluto subito correggere quel testo? Era davvero così tanto terribile? Andiamo a scoprirlo insieme.

Grande Fratello: arriva un aereo con un messaggio ‘sbagliato’ per Beatrice Luzzi

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Al Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha ricevuto un nuovo messaggio aereo nel pomeriggio del 28 dicembre.

Il messaggio recitava: “OLTRELELITI – TESTA + ♥ NOI#BEABALDIESAURITI“.

Corsa in giardino a guardarlo al fianco di Giuseppe Garibaldi, Beatrice ha letto il messaggio, accorgendosi subito che era rivolto al rapporto tormentato che ha avuto proprio con il coinquilino calabrese.

“Mi dispiace“, ha detto Giuseppe, mentre la Luzzi ha voluto correggere il testo dicendo “Levate Bea e lasciate Baldi, eh. È così, c’est la vie“.

Poi ha aggiunto: “Grazie comunque. Noi ci abbiamo provato. Non tantissimo, però comunque non ci siamo riusciti. Ça va, e se siete esauriti…” e ha fatto il gesto delle forbici con le mani.

E ha continuato: “Levate Bea. Ok? Ciao!”

In molti hanno fatto notare che quella dei fan è stata una vera e propria figuraccia, scrivendo messaggi come: “che aerei di me..a che state facendo delle pessime figure ve lo dice anche lei basta associarla a questa ship del cavolo che porta solo dolore a lei , lasciatela in pace e fate aerei solo per il vostro beniamino“.

Oppure: “lei ha saputo dire ciò che si dice da settimane“. O ancora: “li ha DEMOLITI, che figuraccia sto maleeee GAGHAHAHAH“. E infine: “Effetto bersaglio l’aereo più bello di oggi“.

