Beatrice Luzzi è raccomandata dal Grande Fratello Vip? Ne parlano Anita, Angelica e Letizia, poi vengono censurate. Scopriamo il perché.

Alcune concorrenti del Grande Fratello (Angelica Baraldi, Letizia Petris e Anita Olivieri) stanno facendo discutere per quello che hanno detto in casa, accusando Beatrice Luzzi di essere raccomandata dalla produzione. Le tre ragazze sono state anche censurate dallo stesso Grande Fratello per via di quello che hanno detto, tanto che ad un certo punto l’audio è stato loro staccato. Ma per quale motivo sarà successo? Cosa avranno detto di tanto terribile sull’attrice e loro coinquilina? E, soprattutto, queste loro parole finiranno per costar caro ad Angelica, Anita e Letizia? Saranno presi provvedimenti?

Beatrice Luzzi raccomandata dal Grande Fratello?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella serata di ieri, mentre stavano a fumare a bordo piscina, Anita, Angelica e Letizia hanno cominciato a dirne di tutti i colori su Beatrice.

“Il pubblico conta tantissimo, il Grande Fratello è questo. Questo deve contare sempre. Quello che succede“, ha cominciato ad inveire Anita.

“A me fa strano una cosa – ha aggiunto Letizia – quando è venuta mia mamma lei lo sapeva prima ma diceva che lo aveva capito da come ero vestita. Poi, Alfonso la difende sempre. E ogni volta che esce dal confessionale sta sempre sette ore…”

A quel punto, però, l’audio le è stato staccato. Non è però difficile capire che le tre parlassero di Beatrice Luzzi, sottendendo che sia in qualche modo “raccomandata” dalla produzione. Cosa succederà adesso? Quelle parole rimarranno parole o potranno costar caro alle tre concorrenti?

‘Questa la sconti adesso’, Varrese si rivolge così a Beatrice: il gesto accaduto nella notte che non è piaciuto ai telespettatori

Nella notte, anche Massimiliano Varrese se l’è presa con la Luzzi, specie dopo l’abbraccio che lei le aveva dato in serata durante un momento di sconforto.

Il concorrente le ha detto: “Non gradisco più questa presenza. Sei diabolica, Beatrice. Il tuo è un abbraccio di Giuda. Questa la sconti adesso. Sei maleducata e diabolica. Viene ad abbracciare nel momento in cui uno abbassa la guardia“.

“Tu guarda quello che devi fa’, te lo dico da amico – ha detto poi a Garibaldi – lasciala stare!”

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy