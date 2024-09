Eleonora Cecere fa scatenare la prima litigata dell’anno nella casa del Grande Fratello. Poi si è anche sentita male.

La nuova edizione del Grande Fratello è cominciata con il botto e, nonostante le prime ore del reality show abbiano visto un’atmosfera onirica e quasi sognante, con il passare del tempo è praticamente scoppiata la prima bomba della stagione: ad appiccare fuoco sulla miccia è stata Eleonora Cecere che, però, dopo aver cominciato improvvisamente ad urlare, ha finito addirittura per sentirsi male. Ma cosa avrà mai fatto scatenare la rabbia della ‘ragazza di Non è la Rai’? Quale sarà stato il motivo di questa sua esplosione di rabbia? E, soprattutto, quali saranno le conseguenze di tutto questo? Non ci resta che andare a scoprire insieme quello che è successo all’interno della casa più spiata d’Italia!

LEGGI ANCHE:– La situazione poco igienica del bagno: cosa hanno notato sulla nuova casa… Come faranno?

Grande Fratello: Eleonora Cecere fa scoppiare la prima litigata

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Al Grande Fratello, mentre la regia stava inquadrava Shaila e Lorenzo intenti a chiacchierare al tavolo da pranzo, si è sentita chiaramente la voce di Eleonora Cecere.

La ‘Non è la Rai’ se l’è presa per il disordine comparso in casa: “Adesso basta. Non è per niente, ma devo dirlo. Quando si usano le cose perché non si rimettono al loro posto. Quello di lasciare tutto in giro è un concetto che non tollero e non lo faccio nemmeno a casa mia, figuriamoci qui ragazzi!”

E ancora: “L’aspirapolvere la usate e la lasciate qui, questo lo prendete e lo buttate a terra. Poi magari arrivo io che sono la scema di turno e pulisco e rimetto tutto al posto giusto. Non funziona così. Non è che dico che siete stati tu e lei, parlo di tutti. Ho trovato tutto fuori dal magazzino, compresa l’aspirapolvere. Ok? Bene, giusto per mettere subito le cose in chiaro”.

Un exploit che però non ha provocato una vera e propria lite, ma solo il primo momento ‘croccante’ della stagione. Tuttavia, dopo la sfuriata, Eleonora si è chiusa in bagno, dicendo di non sentirsi bene. Le altre due Non è la Rai si sono preoccupate, ma è nella notte che Eleonora ha fatto sapere cosa è successo.

“Ho ancora un gran mal di pancia – ha detto – sto male, è gonfia. E ora sto un po’ meglio. Non posso uscire fuori, fa freddo e poi sto pure peggio”.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy