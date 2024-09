Al Grande Fratello si parla del problema delle telecamere in bagno: la battuta di Jessica Morlacchi conquista subito il pubblico.

Su Canale 5 è cominciata ufficialmente la nuova edizione del Grande Fratello che, sin dall’inizio, ha subito regalato una serie di perle ai telespettatori, specie quando si è parlato di telecamere in bagno. Ad essere entrata già nel cuore dei fan del reality show di Casa Mediaset è Jessica Morlacchi, ex cantante dei Gazosa, che con le sue facce e le sue battute è riuscita a destare fin da subito una simpatia innata. Quello che però è successo nella notte ha fatto scompisciare davvero tutti per via di una battutina ben mirata che l’artista ha rivolto a Tommaso. Cosa gli avrà mai detto? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme!

Grande Fratello: le telecamere in bagno preoccupano i concorrenti. Jessica fa una battuta esilarante a Lorenzo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella prima notte del nuovo Grande Fratello, Luca, Lorenzo, Jessica e Sheila, parlavano della possibilità che ci siano le telecamere in bagno.

Se sull’argomento è partita la prima censura della regia, prima che l’audio venisse staccato, la Morlacchi ha regalato una perla ai telespettatori.

Preoccupato, Lorenzo le aveva detto: “Non può esserci la telecamera, vedono tutti i genitali…”.

E Jessica ha risposto: “E perché vabbè, come ce li hai? Che c’ha? Tre palle“.

Inutile dire che la battuta, insieme alle facce e alla sua spontaneità tutta romana, ha conquistato subito Alfonso Signorini e i fan del programma.

Jessica si candida già come possibile vincitrice del reality?

La situazione poco igienica del bagno: cosa hanno notato i telespettatori sul problema dei cattivi odori… Come faranno?

Nel frattempo, dai meandri dei social emerge un nuovo problema igienico sulla conformazione della casa di quest’anno.

C’è un problema di non poco conto: il bagno è praticamente attaccato alla cucina.

Tanto che in molti stanno commentando con parole come “La cucina con vista bagno non l’avevo ancora vista mmm i profumini che si mischieranno“. Oppure: “no però il bagno è troppo attaccato alla cucina letteralmente mentre inquadreranno tizio cucinare si sentirà caio farsi il bagno“.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy