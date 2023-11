Letizia Petris va su tutte le furie per la nomination di Beatrice. Dopo la fine della puntata del Grande Fratello succede di tutto…

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello, è andato in onda un momento di confronto tra Letizia Petris e Anita Olivieri riguardo alla nomination ottenuta dalla fotografa romagnola. Il fatto che Beatrice Luzzi possa averla nominata, infatti, ha fatto andare su tutte le furie la ragazza. Ma sarà stata davvero l’attrice a dare una nomination a Letizia? Quale sarà la verità?

Letizia Petris infuriata per la nomination ricevuta da Beatrice: scoppia il caos dopo l’ultima puntata del GF

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello, Letizia Petris è finita in nomination insieme a Massimiliano, Ciro, Mughini, Giuseppe, Grecia e Vittorio. La ragazza non ha preso assolutamente bene quello che è successo… Anzi, dopo la fine del collegamento con gli studi di Signorini, è corsa da Anita a raccontarle tutto.

“Secondo te è Beatrice che mi ha nominato? Non lo so perché…”, ha chiesto Letizia. E Anita: “Sì, è lei. Perché non può nominare me e non può nominare Angelica… Vabbè, non lo sappiamo. Però vaglielo a chiedere per curiosità. Io lo farei“.

“No, lo immagino, però chi altro può essere? Ovvio che è stata lei. Chi? Anita? Angelica?”, ha detto ancora Letizia mentre andava da Bea a chiedere spiegazioni.

Beatrice Luzzi ha nominato Letizia: la motivazione dell’attrice

“Se mi vuoi dire il motivo, tanto lo so che sei stata tu“, ha esordito Letizia parlando della nomination con Beatrice.

Che non solo ha confermato, ma ha anche motivato il tutto in maniera impeccabile: “Ieri pomeriggio, mentre Giampiero era giù, gli hai detto: ‘possiamo fare qualcosa per te? Facciamo lezione, dai!’, in un modo bello efficace e anche forte. Lui tutto lusingato l’ha preparata. E durante la lezione tu hai riso e parlato tutto il tempo. L’ho trovato molto irrispettoso. Non puoi chiedere una lezione a un uomo di 82 anni che la fa con tutto se stesso, commosso, emozionato… e gli stavi accanto e tutto il tempo hai sorriso”.

